قصد داشتم ركورد جهان را جا به جا كنم// رطوبت هواي قطر كارم را مشكل كرد

رضازاده در گفت و گو با خبرنگاران كسب دو مدال طلا و يك نقره را ارزشمند دانست و گفت: به هر حال با دعاي خير مردم موفق شدم به عنوان قهرماني جهان در رشته دو ضرب و مجموع دست پيدا كنم كه اميدوارم اين موفقيت ها در رقابت هاي آتي هم ادامه پيدا كند و بتوانم همچنان براي كشورعزيزم افتخار بيافرينم.

قهرمان المپيك و جهان در ادامه تصريح كرد: من در حركت دوضرب تصميم داشتم ركورد مجموع دنيا را جابه جا كنم و حتي وزنه 263 كيلوگرم را روي سينه بردم اما نتوانستم آن را بالاي سرببرم. با اين حال در دوره بعد حتما اين كار را انجام خواهم داد.

رضازاده در پايان گفت: شرايط جوي كشور قطر به هيچ وجه مساعد نبود و رطوبت هوا سبب شد نتوانم به بهترين نحو كار خودم را به انجام برسانم.

شايان ذكر است رضازاده پس ازآنكه درحركت يك ضرب با بلند كردن وزنه 210 كيلوگرمي به عنوان نايب قهرماني و مدال نقره دست يافت درحركت دوضرب و دراولين حركت خود وزنه 251 كيلوگرمي را بالاي سربرد تا قهرماني خود را مسجل كند.

در پايان، وزنه بردار ارزشمند كشورمان با مجموع 461 كيلوگرم عنوان قهرماني جهان را ازآن خود كرد، يوگني شگيچوف ازروسيه دوم شد و جابرسعيد سالم ازقطربه عنوان سومي اين دوره ازمسابقات دست يافت.

