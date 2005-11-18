بزرگترين جشنواره سالانه تئاتر بسيج افتتاح شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره سراسري تئاتر بسيج، مراسم افتتاحيه اين جشنواره با حضور صدها تن از هنرمندان، نويسندگان، كارگردانان و مسئولان فرهنگي اجتماعي استان همدان افتتاح شد.

اين مراسم به نشان تجديد ميثاق با شهيدان و با يادآوري خاطرات و لحظات پرشكوه و جاودان حماسه دفاع مقدس و با هدف پيوند و تعميق رابطه با ستارگان خاك در مزار شهيدان برپا شد.

در ششمين جشنواره سراسري تئاتر بسيج بيش از 350 نفر از هنرمندان استان‌هاي مختلف كشور حضور دارند و طي چهار روز برپايي جشنواره 14 تئاتر توسط هنرمندان بسيجي روي صحنه مي رود.

روابط عمومي جشنواره تئاتر بسيج برنامه‌هاي روز اول جشنواره را به اين ترتيب اعلام كرد: نمايش "آواي باد" به كارگرداني اكبر نظري از تهران، نمايش "اين جنگ است" به كارگرداني فاضل حائري يزدي از قم، نمايش "معلمي به نام سفر" به كارگرداني وفا طرفه از قم. اين سه نمايش به ترتيب در ساعت‌هاي 15 و 30/16 و 18 در مجتمع فرهنگي بوعلي سينا، سالن كانون بسيج جوانان و مجتمع بوعلي سينا به اجرا گذاشته مي شود.

همچنين در دومين روز جشنواره در ساعت 9 صبح نشست سراسري روساي تئاتر بسيج كشور در سالن كوچك مجتمع بوعلي سينا برپا مي‌شود. در همين روز به ترتيب در ساعت 15 نمايش "مسافر" از دماوند به كارگرداني سياوش فضلي و در ساعت 30/16 نمايش "شيرعلي" از خراسان به كارگرداني غلامرضا جهان پا، در ساعت 18 نمايش "محبوبه‌هاي شب" از تبريز به كارگرداني نيره غائب‌زاده در سالن‌هاي آموزشگاه زينب (س) ، سالن كانون بسيج جوانان و مجتمع فرهنگي هنري بوعلي سينا به اجرا درمي‌آيد.

ششمين جشنواره سراسري تئاتر بسيج تا اول آذر سال جاري در شهر همدان برپاست.