صداي متحد حوزه و دانشگاه براي ادامه غني سازي در نطنز

به گزارش خبرنگار اعزامي"مهر"، جمعي از دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور با تشكيل يك زنجيره انساني كه باكمك طلاب حوزه هاي علميه در اطراف تاسيسات مجتمع غني سازي نطنز صورت گرفت از دولت خواستند تا در جواب گستاخي ها و كارشكني هاي دول غربي در برابر رفتارهاي اعتماد ساز ايران فعاليت دوباره اين مجتمع را آغاز نمايند.

در اين تجمع كه دانشجويان دانشگاههاي مختلف تهران،قم،كاشان و اصفهان حضور داشتند با دردست داشتن پلاكاردهايي به زبانهاي فارسي و انگليسي ضمن محكوميت آپارتايد هسته اي غرب، از دولت خواستند ضمن خروج از معاهده NPT به خاطر كارشكني دولت هاي غربي، تمامي فعاليت هاي غني سازي در كشور را از سر بگيرند.

بنابراين گزارش حضور جمعيت به قدري بود كه تمامي محيط اطراف تاسيسات نطنز مملو از جمعيت بود.

بنا براين گزارش از جمله ديگر برنامه هاي حركت دانشجويي حمايت از فن آوري هسته اي سخنراني نمايندگان بسيج دانشجويي و طلاب بسيجي بود كه در اين سخنان با تاكيد بر ادامه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي مخالفت هاي غرب را ناشي از عدم وابستگي ايران به قدرتمندان غربي و تداوم عزت ايران دانستند.

سخنان طلاب كه با تكبير چندين باره دانشجويان مواجه شد،همچنين بر خروج ايران از تمام معاهداتي كه به نوعي ايران را از حق مسلم خود محروم مي كند تاكيد داشت.

بر اساس گزارش خبرنگار" مهر"،درساعات اوليه حضور دانشجويان عده اي از اعضاي حراست مجموعه تاسيسسات نطنز ضمن برخورد نامناسب با خبرنگاران،خواستار عدم حضور آنان در ميان دانشجويان براي ثبت تصاوير و گزارش هاي مربوط به اين تجمع مهم شدند.