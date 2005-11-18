سردبير نشريه علمي كاوش : داوران در بخش علمي جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان ، ضعيف عمل كردند

وي درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، افزود : همه مطالب مجله كاوش علمي و توليدي است و به عقيده بسياري از افراد صاحبنظر ، تنها مجله اي است كه به كار توليدي پرداخته و ازترجمه صرف نظرمي كند كه البته جاي تاسف دارد كه چرا تنها يك مجله به كار توليدي اهميت مي دهد .

سردبير نشريه علمي كاوش ، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نظر داوران مبني برعدم معرفي اثربرگزيده علمي ، آيا نشريات ما در حيطه هاي علمي داراي ضعف هستند ، گفت : به نظر من داوران در بخش علمي جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان بسيارضعف عمل كردند و ارزش كارهاي تاليفي نشريه ما ناديده گرفته شد . البته به هر حال داوري ها هميشه با سليقه همراه بوده . ما آثار بي نظيري در نشريه كاوش داشته ايم ، كارگاه هايي را كه ما در اين چند روزه برگزار كرده ايم بسيار مورد استقبال قرار گرفت و در هبچ كتابي هم به اين شكل نيامده است.

وي ادامه داد : اگر ضعفي در بحث علمي مطبوعات كودك و نوجوان وجود دارد به پيشينه غير علمي كشور ما برمي گردد . متاسفانه در رشته هاي محدودي از علم حرفي براي گفتن داريم و يك قسمتي از توليد مطالب علمي هم به خود علم مربوط مي شود. اين مساله درمجلات علمي بزرگسال هم وجود دارد و خيلي با ديد توليدي به اين بحث نگاه نمي شود.

دانش نژاد افزود: نشريه ما سعي دارد حداقل اين انگيزش را در دانش آموزان ايجاد كنيد كه وقتي وارد دانشگاه مي شوند خيلي با مقوله هاي علمي بيگانه نباشد .

وي در پايان گفت و گو با مهر خاطر نشان كرد : بحث كودك با بحث نوجوان تفاوت هاي عمده اي دارد و نبايد با هم سنجيده شوند وتنها راهش اين است كه اين دو از يكديگر جدا شوند .