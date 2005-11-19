عدم امكان تاريخ گذاري راديو كربن، مشكلاتي براي باستان شناسي ايران بوجود آورده است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گِرگ ابتدا مقاله اي تحقيقي تحت عنوان "پراكندگي سفال توسط كشاورزان از آسياي مركزي به سوي شمال شرقي ايران در اواخر عصر يخبندان" را ارائه كرد.

وي در زمينه موانع پيشرفت باستان شناسي در ايران گفت: راديوكربن هايي كه در ايران صورت گرفته قديمي هستند و امكان تاريخ گذاري راديوكربن در ايران وجود ندارد كه اين دلايل سبب شده كار باستان شناسان با اختلال روبو شود.

وي به رفت و آمد كم باستان شناسان خارجي در دو دهه اخير به ايران اشاره كرد و افزود: براي پيشرفت باستان شناسي در ايران بايد ارتباطات بين المللي محققان ايراني افزايش يابد تا از اين طريق محققان ايراني با علم روز آشنا شوند. ضمن اينكه حضور محققان خارجي در ايران مي تواند ادوات و ابزار جديد اين علم را به اين كشور وارد كند.