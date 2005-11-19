حميد رضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگار "مهر"، تاكيد كرد به نظر مي رسد شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بر اساس گزارش بدون مستمسك البرادعي، گريزي از اتخاذ تصميمي نسبتا عادلانه در برابر فعاليتهاي هسته اي كشور مان ندارد .
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص در خواست البرادعي و قطعنامه ماه سپتامبر شوراي حكام، براي بازديدهاي فرا تر از قوانين از تاسيسات امنيتي ايران گفت : ما همواره اعلام كرده ايم كه طبق مقررات آماده هر گونه همكاري هستيم اما فرا تر از آن چيزي نمي پذيريم .
حاجي بابايي ياد آور شد: طرح لغو همكاري هاي داوطلبانه ايران با آژانس در صورت هر گونه ارجاع يا گزارش مساله هسته اي ايران به آژانس فردا ، يكشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به راي گذاشته خواهد شد .
ارزيابي كارشناسان از گزارش البرادعي در گفت و گو با "مهر":(1)
حاجي بابايي: بهانه اي براي تصميم ناعادلانه در گزارش البرادعي وجود ندارد
حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص گزارش اخير البرادعي از فعاليت هاي هسته اي ايران گفت : با وجود اينكه اين گزارش تحت فشار قدرتهايي كه بر آژانس سايه افكنده اند تنظيم شده است برعدم هر گونه انحراف و اشكال در پرونده هسته اي ايران تاكيد دارد .
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