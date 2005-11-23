امروز در تاريخ

در گذشت مجد الد ين فيروزآبادي :

درچنين روزي در سال817 هجري قمري مجد الدين فيروزآبادي ، يكي از برجسته ترين زبانشناسان ايراني دار فاني را وداع گفت . وي دركازرون به دنيا آمد و پس از طي تحصيلات مقدماتي به بغداد رفت . او كتاب تنوير المقياس را در علم لغت به رشته تحرير در آورده است .



راي اعتماد مجلس شوراي ملي به ازهاري :



درچنين روزي در سال 1357 ه ش مجلس شوراي ملي به ارتشبد ازهاري مهره آمريكايي رژيم پهلوي ، به عنوان نخست وزير راي اعتماد داد.

با شكست دولتهاي متعدد در مقابله با نهضت اسلامي مردم ، محمدرضا پهلوي تصميم گرفت با انتصاب يك نظامي به رياست دولت روند انقلاب را متوقف سازد . در كابينه ازهاري ، نخست وزير جديد ، غلامعلي اويسي به سرپرستي وزارت كار و امور اجتماعي، سپهبد اميرحسين ربيعي به سرپرستي وزارت مسكن و شهرسازي و ارتشبد قره باغي به وزارت كشور منصوب شدند. ازهاري در اين دوره دست به اقدامات گوناگوني زد كه از آن ميان مي توان به دستگيري نويسندگان مطبوعات، بازداشت افرادي چون ارتشبد نعمت نصيري ، منوچهر آزمون، عبدالعظيم وليان، داريوش همايون، غلامرضا نيك پي و اميرعباس هويدا اشاره كرد . اين نظامي در طول فعاليت خود براي سركوب روند انقلاب در شهرستانها چند نظامي را به استانداري خراسان، كرمانشاه و آذربايجان غربي منصوب كرد. اقدامات او در مهار انقلاب مردم موثر نيافتاد چنانكه وي در 15 آذر 1357 درمجلس سنا اظهار داشت كه تكبيرهاي شبهاي تهران واقعي نيست بلكه صداي نوار است. ازهاري كه ناتوان از مفابله با انقلاب بود، خواستار كناره گيري از اين پست حساس شد و سرانجام با طرح اين بهانه كه سكته كرده است از نخست وزيري كناره گرفت و بلافاصله كشور را ترك كرد و به آمريكا رفت. او در واشنگتن با هژبر يزداني در تاسيس بانكي در كاستاريكا همكاري كرد ، ولي فعاليت سياسي چنداني نداشت .



در گذشت غلامحسين درويش :



غـلامحسين درويش در سال 1251 ه ق در تهران ديده به جهان گشود . پـدرش حاجي بـشير اهـل طالقان و مادرش از تركـمانان بود. غـلامحسين در ده سالگـي به گروه موسيقي مدرسه نظام وابسته به دارالفـنون رفت و در آنجا نت خواني و نواختـن شيـپـور و طبل كوچك را فـرا گـرفت. غلامحسين ، پس از مدرسه، در مجلس درس داود كليمي تارزن و آقا ميرزا حسيـنـقـلي حضور يافت و از محضر آن دو بهره هاي فراوان برد . وي در همان دوران مورد توجه ناصرالدين شاه قـرار گرفـت . پس از مرگ ناصرالدين شاه به دستگـاه شعـاع السلطنه پسر مظفرالدين شاه والي فارس دعـوت شد، و در تمامي سفرهـاي شاهـزاده هـمراه او بود. وي در سفربه شيراز با دخـتر مستـشار نظام ازدواج كرد كه حاصل اين پـيوند دو دخـتر بود . درويش خان بعدها با تـشكـيل اركستر موسيقي انجمن اخوت و اجراي كـنــســرت هاي عـمومي ، موسيقي ايراني را بيش از پيش به مردم كشور مان معرفي كرد . درويش در نواخـتن تار و سه تار استاد بود. ابداع برخي از قطعات رنگ ، درآمد و افـزودن سيم ششم به تار از جمله ابـتكارات او در موسيقي ايراني است. وي دوبار براي پـر كـردن صـفحه به خارج از ايران سفـر كرد. درويش خان شاگردان بسياري تربيت نمود كه از ميان آنها مي توان به مرتضي ني داوود، ابوالحسن صبا، موسي معـروف و سعـيد هـرمزي ، حسيـنعـلي غـفاري، شكري و نورعـلي خان برومند اشاره كرد . استاد در شب چـهـارشـنبه دوم آذر 1305 بر اثـر تصادف جان سپرد . پيكرش را در نـزديك امامزاده قـاسم ، كنار مقـبره مرحوم ظهـيرالدوله و مرحوم جلال الملك دفن كرد ند. ر



در گذشت مهدي خالقي :



درچنين روزي در سال 1369هجري شمسي مهدي خالقي موسيقيد ان برجسته ايراني درسن هفتاد ويك سالگي درتهران دارفاني را وداع گفت . وي موسيقي را در محضر درس استاد صبا آموخت و پس از ايشان در راديو به تكنوازي ويولن پرداخت. استاد خالدي شيوه‏هاي نويني را در نواختن ويلن ابداع كرد . روش هاي او درنوازندگي در حال حاضر فرا راه نوازندگان و اهل موسيقي ايراني است .





انتخاب شاهزاده ويلهل مينا به عنوان ملكه هلند :

در چنين روزي در سال 1890 ميلادي شاهزاده ويلهل مينا در سن ده سالگي و پس از مرگ پدرش ، ويليام سوم ، ملكه هلند شد .



خروج مناطق تراوا و ماكين از دست ژاپني ها :

در چنين روزي در سال 1943 ميلادي و در طول جنگ جهاني دوم نيروهاي آمريكايي كنترل مناطق تراوا و ماكين را در دست

گرفتند واين مناطق را ازاختيار ژاپني ها خارج ساختند . چندي پيش از اين واقعه ، ژاپني ها در حمله به اقيانوس آرام ، كنترل جزايرژيلبرت را به دست گرفته بودند .



اختصاص يك كرسي به چين در شوراي امنيت :





در چنين روزي در سال 1971 ميلادي ، جمهوري خلق چين يك كرسي را در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به خود اختصاص داد . چين ، مدتي بعد به عنوان عضو دائم شوراي امنيت مطرح گشت و داراي حق وتو شد .



در گذشت نزديك به پنج هزارنفر در اثر زلزله :

در چنين روزي در سال 1980 ميلادي نزديك به پنج هزار نفر از مردم ايتالياي جنوبي بر اثر يك سلسله زمين لرزه هاي مداوم جان خود را ازدست دادند .



كشتار و درگيري فرقه اي در هند :

در چنين روزي در سال 1995 ميلادي در يك درگيري فرقه اي در هند چندين نفر كه بيشتر آنها زنان وكودكان بودند ، جان خود را ازدست دادند .



اختراع ماشين توليد نعل اسب :

در چنين روزي در سال 1835 ميلادي هنري بوردن ماشين توليد نعل اسب را اختراع كرد .



تولد اتوي اول :

در چنين روزي در سال 912 ميلادي اتوي اول ، امپراطور آلمان به دنيا آمد . وي بين سالهاي 962 تا 973 ميلادي براين كشور حكومت كرد .



تولد خوزه كلمنت ارو سكو :

در چنين روزي در سال 1883 ميلادي اروسكو نقاش مشهور مكزيكي به دنيا آمد . "حماسه فرهنگ در جهان جديد" عنوان مهمترين تابلوي اوست .



تولد پل سلان :

پل سلان شاعر مشهور رومانيايي در چنين روزي در سال 1920 ميلادي به دنيا آمد . "مجموعه نثر هاي منتخب " عنوان مهمترين مجموعه شعر اوست .



در گذشت آندره مالرو :





در چنين روزي در سال 1976 ميلادي آندره مالرو رمان نويس ، مورخ هنر و مقام رسمي فرانسه دار فاني را وداع گفت . او به هنگام مرگ هفتاد و پنج سال داشت . آندره مالرو ، نويسنده ، سياستمدار و خاور شناس شهير فرانسوي در خانواده اي متمول ديده به جهان گشود . وي پس از گذراندن دوران دبيرستان به دانشكده رفت و به فراگرفتن زبان ها و ادبيات مشرق زمين پرداخت . مالرو در اوان جواني و در بين سالهاي 1925 تا 1927 به سرزمين هندوچين سفر كرد و در جنبش هاي آزدايخواهي اين كشور ها شركت جست . او همچنين در جنگ هاي اسپانيا در بين سالهاي 1936 تا 1939 ميلادي شركت كرد و پس از كوشش هاي سياسي به فرانسه بازگشت و به كارهاي ادبي سرگرم شد . آندره مالرو در حالي پا به عرصه زندگي ادبي گذاشت كه جنگ جهاني اول اروپا را در هم شكسته بود. جنگ پايان يافته بود اما براي اولين بار زيان وارده به فاتحان به بزرگي خسارتي بود كه شكست خوردگان متحمل گشته اند. تشويش بر فكر و روح انسان اين دوره حاكم شده بود و ارزشهاي سنتي به سختي متزلزل شده بودند . گذشتن از چنين شرايطي نيازمند كوشش فكري و ذهني خاصي است. بنابراين نويسندگان اين دوره همچون مالرو متعهد شدند تا مفهوم جديدي از انسان، به انسانهاي خسته از جنگ ارائه دهند . مالرو نويسندگي را از راه روزنامه نگاري آغاز كرد . نخستين كتاب او به نام فاتحان در سال 1928 منتشر شد . زندگي مالرو بيشتر وقف كوشش هاي سياسي و ادبي شده است . نوشته هاي او همه از تجربه هاي سياسي و كوشش هاي اجتماعي متاثر است . او جنبش ها ، انقلاب ها و فداكاري هاي آزادي خواهي را كه بيشر رنگ شرقي دارند به تصوير مي كشد . كتاب هاي ضد خاطرات ، سرنوشت بشر و اميد بشر او را به شهر ت بسيار رساندند . كتاب روانشناسي هنر وي داستاني است كه به اوج زيبايي شناسي دست يازيده است .





در گذشت رونالد دال :

دال نويسنده مشهور انگليسي در چنين روزي در سال 1990 ميلادي در گذشت . آثار او بيشتر داستان هاي كوتاهند . وي در سن 74 سالگي دار فاني را وداع گفت .



تصرف شهر آنتورپ :

در چنين روزي در سال1832 ميلادي فرانسوي ها شهر آنتورپ بلژيك را در حين استقلال اين كشور ، به تصرف خود در آوردند .



كشته شدن كماندو هاي مصري :

در چنين روزي در سال 1958 ميلادي پنجاه و هشت نفر از كماندو هاي مصري در ماجراي هواپيماي ربايي اجيپت اير در مالتا كشته شدند .



بازگشت به وطن :



در چنين روزي در سال 1783 ميلادي و پس از پيروزي انقلاب استقلال آمريكا ، بيش از يكصد هزار نفر از مهاجران انگليسي ساكن آمريكا به خاك انگلستان و كانادا مهاجرت كردند.



تاسيس جمعيت ملت مسلمان :





در چنين روزي در سال 1930 ميلادي ، عاليجاه محمد ، جمعيت ملت مسلمان را در در ديترويت آمريكا تاسيس كرد. اين جمعيت كه بعدها به عنوان يكي از بزرگترين جوامع مسلمان آمريكا شناخته شد ه ، توانسته است تا كنون جمعيت بسياري را مسلما ن كند .

روز كار و سپاسگزاري در ژاپن :





چنين روزي در ژاپن همه ساله با نام روز كار و روز سپاسگزاري گرامي داشته مي شود .



تولد آلفونسوي دهم :

در چنين روزي در سال 1221 ميلادي آلفونسوي دهم پادشاه كاستايسل و لئون ( امپراطوري قديم در اسپانياي فعلي ) به دنيا آمد . وي در سال 1252 ميلادي براين كشور حكومت كرد .



تولد فرانكلين پيرس :

در چنين روزي پيرس چهاردهمين رييس جمهور آمريكا به دنيا آمد . وي بين سالهاي 1853 تا 1857 ميلادي رييس جمهور اين كشور بود .