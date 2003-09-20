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۲۹ شهریور ۱۳۸۲، ۱۱:۵۷

براي دومين بار

تئاتر شهر در خاموشي فرو رفت

تئاتر شهر در خاموشي فرو رفت

تئاتر شهر به علت عدم پرداخت پول برق امروز براي دومين بار در تاريكي فرو رفت.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " امروز برق تئاتر شهر براي دومين بار قطع شد. علت اين قطعي برق عدم پرداخت بدهي هشتاد ميليون ريالي تئاتر شهر به اداره برق منطقه بابت بهاي برق مصرفي اين مجموعه است.

پيش از اين نيز برق  مجموعه تئاتر شهر روز چهارشنبه تا ساعت 15 به همين علت قطع بود، اما با رايزني هاي انجام شده توسط تئاتر شهر با اداره برق منطقه، مشكل حل شد.
لازم به ذكر است كه موتور يكي از دو آسانسور مجموعه تئاتر شهر كه براي تعمير به خارج ازاين مجموعه برده شده بود نيز به علت عدم پرداخت اجرت تعميرات، توسط شركت تعمير كننده به عنوان گرو برداشته شده است و بيش از 4 ماه است كه اين آسانسور از كار افتاده است!

شواهد حاكي از آن است كه به علت عدم اختصاص بودجه مناسب، بدهي هاي تئاتر شهر هر روز افزايش پيدا مي كند.

کد مطلب 25541

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