بررسي نهايي لايحه صنايع دريايي در مجلس

محمد رضا سجاديان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به اينكه اكنون شور دوم لايحه صنايع دريايي مطرح است گفت: در سه شنبه هفته جاري ، احتمالا اين لايحه مورد بررسي نهايي قرار خواهد گرفت.

وي افزود: همچنين با توجه به اينكه كليات اين لايحه در كميسيون هاي تخصصي از جمله كميسيون صنايع و معادن راي قاطع آورده بود، در صورت بررسي، اين لايحه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي راي خواهد آورد.

عضو كميسيون صنايع ومعادن تصريح كرد: به علت اينكه لايحه صنايع دريايي موجب تحولي عظيم در صنايع دريايي كشور خواهد شد، بدين ترتيب از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

به گزارش خبرنگار مهر،لايحه توسعه صنايع دريايي با هدف مطالعه ، تبيين ، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي ، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه در صورت تصويب اين لايحه در مجلس ، صندوق توسعه صنايع دريايي به صورت شركت و با سرمايه اوليه 200 ميليارد ريال تاسيس مي شود.

اين گزارش حاكيست: اين لايحه از اقدامت قانوني در كشور است و به منظوررفع مشكلات صنايع دريايي و ايجاد زمينه رقابت و تشويق صنايع كشتي سازي مي باشد.