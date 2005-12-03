امروز در تاريخ

تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :



در چنين روزي در سال 1358 ه ش قانون اساسي جمهوري اسلامي به همه پرسي گذاشته شد . پس ازهمه پرسي ( رفراندوم) درباره جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 ه ش كه با اكثريت مطلق آراء مردم (نود و هشت مميز دو دهم درصد ) به تصويب رسيد ، در چنين روزي پس از تصويب قانون اساسي از سوي مجلس خبرگان رهبري ، قانون يادشده به همه پرسي عمومي گذاشته شد و طي آن قانون اسا سي جمهوري اسلامي ايران به تصويب عموم مردم ايران رسيد . براساس اصل نخست قانون اساسي : حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله ‏العظمي امام خميني، در همه‏پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت نود و هشت مميز دو دهم در صد كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.

سخنراني حضرت امام خميني ره در 25 خرداد 1358 در قم در جمع پرسنل نيروي هوايي ، در مورد كارشكني غربيها و غرب زدگان در راه تدوين قانون اساسي : بيدار باشيد برادران ! دشمنان خودتان را بشناسيد . مي خواهند نگذارند قانون اساسي بر طبق آن طوري كه اسلام حكم مي كند تصويب شود . بايد حقوقدانهاي غربي نظر بدهند ؟ ما مي خواهيم قانون اسلامي بنويسيم ، از غرب بيايند نظر بدهند ؟! يا غربيها بيايند نظر بدهند ؟ يا غربزده ها بيايند نظر بدهند ؟ حقوقدان اسلامي ما مي خواهيم ... هر وقت ما خواستيم قانون اساسي جمهوري يا جمهوري دموكراتيك را تدوين كنيم ، شما آقاياني كه حقوقدان هستيد ، شما آقايان روشنفكر غربي صلاحيت داريد كه نظر بدهبد . لكن ما هروقت خواستيم قانون اسلامي بنويسيم ، خواستيم مسايل اسلام را طرح بكنيم شما صلاحيت نداريد . شما از اسلام اطلاعي نداريد. شما اسلام را مي گوييد براي اين زمان نيست ! براي اين كه اسلام را نمي دانيد ؛ براي اين كه اعتقاد نداريد كه آن كه قانون اسلام را آورده است خداست . خداست كه محيط برهمه چيزهاست ، بر همه اعصار است . قرآن است كه كتاب همه اعصار است . دستورات رسول الله است كه براي همه اعصار است . شما اطلاعي نه از قرآن داريد و نه از سنت داريد و نه از اسلام . و ما به شما اجازه نمي دهيم كه دخالت در معقولات كنيد . سخنراني 30 خرداد 1358 - قم ، طي ديدار با علما و طلاب مشهد در مورد اهميت بررسي و تدوين قانون اساسي : آقايان ننشينيد كه ديگران قلمها را بردارند و بررسي از قانون بكنند ؛ و به خيال خودشان آنها را اصلاح بكنند . اين حق ، حق شماست . قانون اسلام را اسلام شناس بايد نظر بدهد . قانون اساسي جمهوري اسلام يعني قانون اساسي اسلام . حق اين مطلب با شماست ؛ با علماي اعلام است ؛ با مراجع عظام است ؛ با همه روشنفكران اسلامي است . ننشينيد تا اين كه روشنفكران خارجي ، روشنفكراني كه به اسلام عقيده ندارند ، اظهار نظر بكنند و اين حرفهايي كه مي نويسند بنويسند . شماها قلم برداريد . خودتان تكليف را معين كنيد . خودتان قانون را بررسي كنيد . خودتان نظر بدهيد . خودتان روزنامه ها را پر كنيد از مقالات خودتان . ننشينيد ديگران براي شما مقاله بنويسند و مسايلي طرح بكنند ، كه يكوقت خداي نخواسته بر خلاف مسائل اسلامي و بر خلاف شوون اسلام باشد .

در گذشت استاد تاج اصفهاني :



استاد تاج اصفهاني از استادان مسلم آواز ايراني ، در سال 1282 ه ش در اصفهان ديده به جهان گشود . پدرش شيخ اسماعيل تاج الواعظين منيري از موسيقيدانان بر جسته عصر خود بود. او كه از دوران نوجواني به سوي شعر و موسيقي كشيده شده بود بعدها بطور تخصصي وارد حرفه موسيقي شد و تحت نظر استادان موسيقيداني از جمله پدرش، سيد عبدالرحيم، نايب اسدالله، ميرزا حسن ساعت ساز، حاج عندليب و حاج شاطر حاجي به فراگرفتن موسيقي پرداخت .او همچنين در دوره كاري خود به تربيت شاگرداني چند همت گمارد كه عليرضا افتخاري، علي اصغر شاه زيدي و مرتضي شريف از جمله آنها ست . وي صفحه و كاستهاي بسياري با حسن كسائي، جليل شهناز و مرتضي محجوبي ضبط كرده و كنسرتهايي نيز با علي اكبر شهنازي و ارسلان درگاهي اجرا كرده است. استاد تاج اصفهاني بيشتراشعارشاعران بزرگ را حفظ بود . تاج اصفهاني ازآغازتأسيس راديو با اين مركز همكاري كرد. صداي استاد تاج اصفهاني بسياررسا، پرقدرت و دلنشين بود .



اختراع تلسكوپ :

در چنين روزي در سال 1621 ميلادي گاليليو گاليله تلسكوپ را اختراع كرد .

امضا پيمان نظامي مشترك :

در چنين روزي در سال 1912 ميلادي تركيه ، صربسان ، مونته نگرو ، يونان و بلغارستان پيمان نظامي مشترك امضا كردند .

پيمان صلح :

در چنين روزي در سال 1920 ميلادي تركيه و ارمنستان پيمان صلح امضا كردند .

خروج نيروهاي استعماري از مصر پس از واقعه ملي شدن كانال سوئز :

در چنين روزي در سال 1956 انگلستان و فرانسه نيروهاي خود را به خارج از مصر فرا خواندند . پيشتر در قضيه كانال سوئز، فرانسه و انگلستان پس از اعلام ملي شدن كانال سوئز از سوي جمال عبدالناصر ، نيروهاي خود را به اين كشور فراخواندند و در واقع تهاجم نظامي گسترده اي را عليه اين كشور آغاز كردند .

روزجهاني پيوند قلب :





روز جهاني پيوند قلب در سال 1967 بنا نهاده شد . بيماري هاي قلبي يكي از عمده ترين و شايع ترين عوامل مرگ و مير در دنياست . گزارش ها حاكي است در كشور ايران نيز روزانه 800 مرگ در كشور اتفاق مي افتد كه 300 مورد آن به دليل بيماريهاي قلبي و عروقي است. به نظر مي رسد پيوند قلب مهمترين عامل در جهت كاستن ازچنين مرگ و مير هايي در جهان كنوني به شمار مي رود . رسانه هاي ارتباط جمعي نقش مهمي در آگاهي مردم نسبت به اهداي قلب (در بيماران مرگ مغزي ) دارند .



ر وز جهاني معلولين :









معلولان بخش قابل توجهي از جامعه جهاني را در بر مي گيرند . اين جمعيت گسترده لزوم توجه بيشتر به اين قشر را مشخص مي سازد . در سالهاي اخير با توجه به گستردگي حوزه هاي دانش ، تلاش هاي بسياري در سطح بين الملل در جهت كمك به معلولان انجام گرفته است .در جمهوري اسلامي ايران سازمان بهزيستي كشور متصدي امر پوشش دهي خدمات به معلولان جامعه است . در حال حاضر 700 مركز غير دولتي براي معلولان در كشور وجود دارد كه به 334 هزار نفراز معلم لان خدمات ارائه مي كنند .همچنين در صورت تصويب قانون حمايت از معلولان در مجلس شوراي اسلامي ، مسايل رفاهي معلولان شامل اشتغال ، ازدواج ، تردد و اياب و ذهاب كه همواره به عنوان مشكلات اصلي جامعه معلولين مطرح است ، حل خواهد شد . همچنين در حال حاضر ، 115 مركز غير دولتي در بخش سالمندان و 90 مركز در بخش بيماران رواني مزمن دربخش غير دولتي و با يارانه اي كه از سوي بهزيستي دريافت مي كنند ، اداره مي شود .

اختراع نخستين لامپ نئون :

در چنين روزي در سال 1910 ميلادي نخستين لامپ نئون در نمايشگاه موتور پاريس به نمايش در آمد . اين لامپ توسط فيزيكدان معروف جرج كلود ساخته شده بود .

ورود نيروهاي آمريكايي به سومالي :

در چنين روزي در سال 1992 ميلادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد طي قطعنامه اي به نيروهاي آمريكايي اجازه داد

وارد كشور سومالي شوند .

انفجار نفت كش عظيم يوناني :

در چنين روزي در سال 1992 ميلادي نفت كش عظيم يوناني در درياي اژه در لاكروناي اسپانيا منفجر شد و 21 ميليون بشكه نفت خام آن در دريا پخش گرديد .

توافق پس از هجده سال جنگ :

در چنين روزي در سال 1993 ميلادي دولت آنگولا و شورشيان موافقت كردند كه طي آتش بسي جنك هجده ساله بين خود راخاتمه دهند .

فاجعه نشست گاز :

درچنين روزي در سال1984ميلادي فاجعه عظيم نشت گاز ازيك كارخانه آمريكايي دربوپال هند اتفاق افتاد . در اين حادثه كه براثربي احتياطي مسوولان كارخانه ياد شده روي داد ، گازكشنده ام- آي- سي از سه منبع چهل وپنج تني زيرزميني نشست كرد و در اثر نشست اين گاز انفجار وحشتناكي رخ داد و هزاران تن از مردم بي گناه جان خود را ازدست دادند.

قيام مردم پاريس عليه لويي ناپلئون :

درچنين روزي در سال1851ميلادي قيام مردم پاريس عليه ديكتاتوري لوئي ناپلئون پادشاه فرانسه آغازشد. علت اين قيام دستگيري برخي از مخالفان سياسي لويي ناپلئون بود. لويي كه برادر زاده ناپلئون بود درمدت حكومتش مخالفين خود را دستگير و به زندانهاي طولاني مدت محكوم مي كرد . دراين قيام مردم پاريس ازلويي ناپلئون شكست خورند .

تولد جوزف كنراد :

در چنين روزي در سال 1857 ميلادي جوزف كنراد در برد يچف اوكراين ديده به جهان گشود . وي مدتي به شغل در يانوردي پرداخت و در اين شغل تا رده معاون ناخدا پيش رفت . اما دريا روح سرشار اورا اقناع نكرد و وي سرانجام به سوي ادبيات كشيده شد . حمايت آلماير، رانده از جزيره ها، انسان سياهي از ناركيسوس، لرد جيم، جواني، تيفون، نوسترومو، آينه دريا، مجموعه خاطرات، مأمور سري، زير چشمان غربي، فرصت، پيروزي، تير طلا، نجات، ولگرد و افسانه هاي هيرسي از جمله مهمترين آثار اويند . وي به سال 1924 درگذشت.



تولد پايه گذار ادبيات دانمارك :

در چنين روزي در سال 1684 ميلادي لودويك بارون هولبرگ پايه گذار ادبيات دانماريكي و نوروژي ديده به جان گشود .

تولد بزرگترين شاعر اسلووني :

در چنين روزي در سال 1800 ميلادي بزرگترين شاعر اسلووني با نام فرانس پرسرن به دنيا آمد . "كرس پري ساويسي " عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد كيت ابرايان :

در چنين روزي در سال 1897 ميلادي كيت ابرايان نويسنده ايرلندي ديده به جهان گشود . "بدون كلاكمن" عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد ريچارد كوهن :

در چنين روزي در سال 1900 ميلادي ريچارد كوهن زيست شناس بر جسته اتريشي ديده به جهان گشود. وي بر روي ويتامينها بسيار مطالعه كرد و بر اثر همين مطالعات در سال 1938 جايزه نوبل را از آن خود كرد .

تولد توماس كارلايل:

در چنين روزي در سال 1795 ميلاد ي توماس كارلايل مورخ و انديشمند بزرگ اسكاتلندي به دنيا آمد . آتار بسياري از او باقي مانده است كه تاريخ انقلاب بزرگ فرانسه مهمترين آنهاست .

تولد ژان لوك گدار :

در چنين روزي در سال 1930 ميلادي ژان لوك گدار فيلمساز بر جسته فرانسوي ديده به جهان گشود . گدار يكي از بزرگ ترين كارگردانان جهان و چهره شاخص سينماي موج نو فرانسه است. گدار با فيلم بلند از نفس افتاده (به عنوان كارگردان) در سال 1960 به صورت حرفه اي وارد سينما شد. ساير فيلم هاي او عبارتند از: يك زن شوهر دار (1964) ، آلفاويل و پيروي ديوانه

(1965) ، مذكر، مونث (1966) ، شور (1982)، نام كار من (1984) و دور از ويتنام .



در گذشت لوتاريوس سوم :

در چنين روزي در سال 1137 ميلادي لوتاريوس سوم امپراطور روم و ژرمن در سن 67 سالگي در گذشت . وي بين سالهاي 1133 تا 1137 ميلادي براين كشور حكومت كرد .

در گذشت آناستازيوس چهارم :

در چنين روزي در سال 1154 ميلادي آناستازيوس چهارم پاپ اعظم كليساي كاتوليك در گذشت . وي بين سالهاي 1153 تا 1154 ميلادي سمت پاپ را عهده دار بود .

در گذشت واسيلي سوم :

در چنين روزي در سال 1533 واسيلي سوم پادشاه بزرگ روسيه در گذشت . وي بين سالهاي 1505 تا 1533 در اين كشور حكومت مي كرد .

در گذشت ژاك سارازين :

در چنين روزي در سال 1660 ميلادي سارازين نقاش و مجسمه ساز معروف فرانسوي دار فاني را وداع گفت . وي به هنگام مرگ هفتاد سال داشت .

در گذشت رابرت لويي استيونسن :

در چنين روزي در سال 1894 ميلادي لويي استيونسن ، نويسنده انگليسي دار فاني را وداع گفت . "دكتر جيكل و آقاي هايد "عنوان مهمترين اثر اوست . وي در سال 1850 ميلادي به دنيا آمد . او در مدت كوتاهي ‌داستان‌هاي بسياري را به رشته تحرير در آورد . وي سال‌هايي از عمر خود را در سير و سفر در فرانسه، آلمان، آمريكا و اقيانوسيه گذراند. استيونسن چند داستان تاريخي هم نوشته است.