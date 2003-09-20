اشعار طنز "وينجه" پس از 8 سال منتشر مي شود

" رحيم رسولي " طنز پرداز، در گفت گو با خبر نگار ادبي " مهر" ضمن تاييد اين خبر گفت : اين مجموعه 100 صفحه اي شامل60 قطعه از اشعارمن در قالبهاي غزل ، رباعي ، مستزاد و دوبيتي است كه موضوعات سياسي و اجتماعي را در خود مطرح مي كنند .

رسولي طنز را بهترين راه ارتباط با مردم دانست و تصريح كرد : براي گفتن دردها و رنجها زبان طنز زباني توانمند است كه مي تواند به راحتي با مخاطب ارتباط برقرار كند . بيشتر آثار موفق ادبي هميشه از طنز بهره برده اند و يكي از دلايل موفقيت آنها رگه هاي طنزي آنهاست .

رسولي در مورد دليل عدم استفاده از قالب شعر سپيد براي سرايش طنز ، اظهار داشت : به نظر من زبان شعر سپيد به دليل غير موزون بودن و تاحدودي جدي بودن چندان قابل استفاده براي طنز نيست، اگر چه خود من و تعدادي از دوستان در اين قالب شعر مي گوييم.

وي در مورد تخلص خود كه « وينجه » است ، گفت : وينجه يك واژه متعلق به زبان گيلاني است، به معني آدامسي كه مي چسبد و ول نمي كند!







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