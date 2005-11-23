طرح هاي عمراني كشور با ركود قابل توجهي روبرو شده است

علي اكبر آقايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد با اشاره به اينكه اين كسري بودجه در وضعيت اقتصادي جامعه و پيشرفت طرحهاي عمراني تاثير منفي مي گذارد، افزود : در حال حاضر كاهش سرمايه گذاري در بخش توليد باعث افزايش تورم شده و طرح هاي عمراني كشور نيز با ركود قابل توجهي روبرو شده است .

وي گفت : براي برطرف كردن اين مسئله بايد ميزان توليد و سرمايه گذاري در طرح هاي زير بنايي را افزايش داد.