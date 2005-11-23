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۲ آذر ۱۳۸۴، ۹:۴۰

رييس كميسيون عمران در گفت و گو با مهر ؛

طرح هاي عمراني كشور با ركود قابل توجهي روبرو شده است

رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت : كسري بودجه دولت قبلي 7 هزار و 500 ميليارد تومان بوده و رقم 9 هزار ميليارد تومان كه اعلام مي شود، غير واقعي است .

علي اكبر آقايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد با اشاره به اينكه اين كسري بودجه در وضعيت اقتصادي جامعه و پيشرفت طرحهاي عمراني تاثير منفي مي گذارد، افزود : در حال حاضر كاهش سرمايه گذاري  در بخش توليد باعث افزايش  تورم شده و طرح هاي عمراني كشور نيز با ركود قابل توجهي روبرو شده است .

وي گفت : براي برطرف كردن اين مسئله بايد ميزان توليد  و سرمايه گذاري در طرح هاي زير بنايي را افزايش داد.

وي ادامه داد : جذب  سرمايه در صنايع توليد ي،  حمايت از توليد كنندگان و بخش خصوصي در طرحهاي عمراني به كاهش كسري بودجه كمك كرده و باعث بهبود اقتصاد جامعه  خواهد شد .

کد مطلب 255535

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