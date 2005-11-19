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۲۸ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۲۸

با صدور بيانيه اي طي روزهاي آينده صورت مي گيرد ؛

موضع گيري اوليه غير متعهدها در قبال گزارش البرادعي / گروه نم در نشست نوامبر فعالتر و هماهنگ تر است

موضع گيري اوليه غير متعهدها در قبال گزارش البرادعي / گروه نم در نشست نوامبر فعالتر و هماهنگ تر است

طي روزهاي آينده و با صدور بيانيه اي موضع گيري اوليه گروه كشورهاي عضو جنبش غير متعهدها در شوراي حكام در قبال گزارش روز جمعه البرادعي از پرونده هسته اي ايران مشخص مي شود.

يك ديپلمات عضو اين جنبش از وين به خبرنگار خبرگزاري مهر ضمن اعلام اين مطلب افزود: ديروز بلافاصله بعد از ارائه گزارش البرادعي به اعضاي شوراي حكام گروه نم جلسه هماهنگي اوليه اي را برگزار نموده است و نخستين توافق جمعي آنان اين بوده تا در بيانيه اي ابتدايي موضع خود و ارزيابي خود را از گزارش البرادعي رسما اعلام نمايند.

وي افزود: در اين جلسه ديدگاههاي اوليه كارشناسي اعضا از محورهاي گزارش البرادعي بيان شد اما به دليل كمبود وقت مقرر شد تا اعضا با مطالعه دقيق تر و نيز برخي رايزني ها با دبيرخانه و مسوولين آژانس نقطه نظرات را در جلسات آتي كه مستمرا از فردا آغاز خواهد شد ارائه نمايند.

اين ديپلمات عضو گروه غير متعهدها در پاسخ به سوال مهر تاييد كرد كه گروه نم با توجه به افزايش كمي اعضاي خود به رقمي بيش از ساير كشورها از روحيه و انگيزه فعالتري نسبت به دوره هاي گذشته براي تاثيرگذاري بيشتر بر رويكرد آژانس برخوردارند.

وي با اشاره به اينكه چون جلسه در انتهاي هفته برگزار مي شود هنوز براي ارزيابي مسير اجلاس زود است ، رايزني هاي بين المللي از جمله رايزني هاي كشورهاي اروپايي با نمايندگان روسيه و احتمالا چين را در نشست امروز شنبه لندن و يا مذاكرات جاري ميان رهبران روسيه و آمريكا در پوسان كره جنوبي را در روند وقايع وين موثر دانست.

يادآوري مي شود تا كنون جنبش غير متعهد ها در نشست هاي گذشته شوراي حكام عموما يك بيانيه بيشتر نمي داده كه اعلام صدور بيانيه براي موضع گيري در قبال گزارش البرادعي را مي توان نشانه اي از تحرك بيشتر اين گروه در شوراي حكام دانست.

کد مطلب 255537

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