حسن مرادي عضو كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با "مهر": كميسيون انرژي مجلس موافق وزير پيشنهادي نفت است// تسلطي با معيارهاي احمدي نژاد همخواني ندارد

حسن مرادي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در اراك، تاخير در شروع به كار وزارتخانه كليدي دولت مانند نفت، را به زيان كشور دانست.

وي با اعلام اينكه كميسيو ن انرژي مجلس موافق وزير پيشنهادي نفت است، افزود در خصوص وزراي دولت، كميسيو نهاي تخصصي مجلس مي توانند نظر تخصصي بدهند. مرادي افزود: در صورتي كه وزيرنفت پيشنهادي از سوي نمايندگان رد صلاحيت شود، معلوم نيست پيشنهاد بعدي متفاوت از گزينه هاي پيشين باشد و

شرايط مشابهي خواهد داشت.

اين عضو كميسيون انرژري اظهارداشت: بسياري از نمايندگان انتظار معرفي فرد معروفتري از مجموعه وزارت نفت را داشتند كه به نظر مي رسد وي در غالب معيارهاي احمدي نژاد نمي گنجيد.

