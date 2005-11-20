هادي منوري : ادبيات معاصر ايران در سطح منطقه محدود شد

اين شاعرمعاصر درگفت وگوبا خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب ، افزود : براي جشنواره ملي بايد يك سياستگذاري مشخص ومدون درنظر گرفته شود و تمام جنبه هاي ادبيات لحاظ شود ، يعني به گونه اي باشد كه هدف مشخصي در حوزه فرهنگ و ادب ما با اين جشنواره دنبال شود .

دكتر هادي منوري خاطرنشان كرد : به نظرمن بهترين كاراين است كه يكي از استانهايي كه پتانسيل ادبي بيشتري دارد به عنوان مركزيت اين جشنواره در نظر گرفته شود به طوري كه هم بحث ملي - ادبي وهم بحث فرهنگي - مذهبي داشته باشد و در ضمن پيشينه اي نيز در انجام اين امور داشته باشد .

اين شاعرو منتقد ادبيات درادامه اضافه كرد : ضمن اينكه بايد تقديرازپيشكسوتان مد نظر قرارگيرد ، به جوانان و نسل جديد ادبي نيزتوجه شود ، يعني بزرگترين هدف اين جشنواره بايد كشف و پرورش استعدادهاي شعري باشد كه به حاشيه رانده شده اند ؛ يك جشنواره ملي براي ادبيات ما بايد كساني را كه ازمركز دورهستند ، شناسايي ، جذب و در نهايت پرورش دهد .

دبيربخش دانشجويي جشنواره شعر رضوي " گريز آهوانه " به مهر يادآور شد : نبايد تنها به چهره هاي از پيش شناخته شده وتعيين شده توجه كرد و آنان را درمحوريت قرارداد ، از سويي ديگر بايد ازمركزنشيني و مركزگرايي به مفهوم " تهران محوري " پرهيزكرد ، به نظرمن بزرگترين آفت و تهديد كننده اين جشنواره ملي كه وزير ارشاد خبر برگزاري آن را داده ، " پايتخت گرايي " است كه اميدوارم گريبان اين حركت ملي را نگيرد .

وي تصريح كرد : بايد مكانيزمي را براي اين جشنواره تعريف كرد كه براساس آن ، شاعراني كه درانزوا هستند نجات پيدا كنند و كساني كه بسيارمطرح هستند ، بيش از اين مطرح نشوند ، يعني آنهايي كه تا به امروز از پتانسيلهاي ادبي استفاده كرده اند جاي خود را به جوانانترها بدهند .



هادي منوري افزود : به شهرستانها بايد توجه بيشتري شود و به نظرمن يكي از استانهايي كه مي تواند محور اين حركت ملي قرارگيرد استان " خراسان " است با توجه به پيشينه و سابقه استان خراسان و نمونه عملي كه برگزاري جشنواره هاي رضوي كه در سالهاي اخير بوده ، مي تواند به عنوان محوريت اين جشنواره ملي قرار گيرد .

اين شاعر در ادامه ياد آور شد : اين خبر خوب و انتخاب خوبي را كه وزير ارشاد انجام داده ، كار بسيارپسنديده اي در حوزه ادبيات مي دانم وتابه حال اين گونه حركتهايي را در سطح ملي نداشته ايم ، اگرما نتوانيم درمنطقه خودمان كاري درخور انجام دهيم در شكل فرامنطقه اي هم نمي توانيم كاري جهاني انجام دهيم و براي اينكه ادبيات جهاني داشته باشيم بايد يك ادبيات ملي داشته و بعد بتوانيم اين ادبيات ملي را در سطح دنيا فرا منطقه اي كنيم .

هادي منوري در پايان گفت و گو با مهر گفت : دنيا با شاهنامه ، مولوي ، خيام و ...، آشناست ، اما شاعران معاصرما را نمي شناسد ، چرا بايد اينطور باشد ؟ ما مي توانيم درسطح جهاني هم حرفي براي گفتن داشته باشيم همچنان كه درزمينه هاي فرهنگي و هنري ( نقاشي ، سينما ، عكاسي و... ) اينطوراست وهرجا كه توانسته ايم هنرمان را ازمنطقه فراتر ببريم ، حرفي هم براي گفتن داشته ايم ، درزمينه ادبيات هم اين كارانجام خواهد شد و ما بايد دربحث ترجمه آثار، توجه بيشتري داشته باشيم .