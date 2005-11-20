تنها 20 درصد اساتيد دانشگاه يزد به فعاليت هاي پژوهشي مي پردازند

دكتر "بهجت" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در خصوص فعاليت هاي پژوهشي اساتيد اين دانشگاه افزود: با توجه به آيين نامه جديد وزارت علوم مبني بر اينكه اعضاي هيات علمي بايد به فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه ها نيز بپردازند، در حال حاضر 20 درصد از اعضاي هيات علمي اين دانشگاه، به معناي واقعي و مطلوب به كار پژوهشي مشغول هستند.

وي تصريح كرد : دانشگاه يزد در نظر دارد تا سال آينده، تعداد اعضاي هيات علمي درگير با فعاليت پژوهشي را به 40 درصد افزايش دهد.

معاون پژوهشي دانشگاه يزد در ارتباط با تعداد فرصت هاي مطالعاتي اساتيد اين دانشگاه خاطرنشان كرد: در سال جاري مانند سال گذشته تنها دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه يزد، جهت انجام فرصت مطالعاتي به خارج از كشور اعزام شدند. تقاضاي اعضاي هيات علمي اين دانشگاه براي فرصت هاي مطالعاتي كم است.