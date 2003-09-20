از ماه آينده در مدارس 24 استان كشور شير رايگان توزيع مي شود

رييس هيات مديره اتحاديه تعاوني هاي لبني ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت اين طرح فقط در چهاراستان كشور از جمله در استانهاي تهران ، مازندران و آذر بايجان شرقي اجرا نمي شود.

امير نعمتي ميانگين توليد سالانه شير در كشور را حدود پنج و نيم ميليون تن شير گاو اعلام كرد و گفت: از اين ميزان يك ميليون تن به صورت يارانه اي بين مردم توزيع مي شود كه 150 هزار تن بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

نعمتي همچنين گفت: سالانه حدود 200 هزار تن پنير به صورت پاستوريزه توسط كارخانه هاي صنعتي و حدود 30 تا 40 هزار تن به صورت سنتي در كشور توليد مي شود.

رييس هيات مديره اتحاديه تعاوني هاي لبني با اشاره به پايين بودن ميزان يارانه اختصاص داده شده به محصولات لبني در كشور گفت: حداكثر 8 در صد از كل يارانه هاي كالاهاي اساسي به دو محصول شير و پنير اختصاص دارد.

نعمتي ميزان پنير يارانه اي توزيع شده را حدود200 هزار تن و به صورت دو كالابرگ در سراسر كشور بيان كرد.

وي با اشاره به پايين بودن مصرف سرانه محصولات لبني در كشور در مقايسه با ساير كشور ها افزود: مصرف سرانه فرآورده هاي لبني در كشور حدود 70 كيلوگرم است كه اين ميزان بر اساس آمار سازمان جهاني بهد اشت در دنيا حدود 200 كيلوگرم و در اروپا حدود 300 كيلوگرم است .

نعمتي افزايش ميزان يارانه تخصيص يافته به محصولات لبني ، حذف ماليات وعوارض از فرآورده هاي لبني و پايين آورد ن قيمت تمام شده محصولات لبني را از راهكار هاي عمده براي افزايش ميزان مصرف فرآورده هاي لبني در كشور ذكر كرد.

رييس هيات مديره اتحاديه تعاونيهاي لبني ايران با اشاره به فعاليتهاي اتحاديه تعاوني هاي لبني ايران افزود: اين اتحاديه مواد اوليه مورد نياز 200 واحد فر آوري لبني را در سراسر كشور را مانند مايع پنير، ظروف بسته بندي فراهم مي كند .

وي ارايه وجه و يارانه براي توزيع پنير كالابرگي و شير يارانه اي به واحد هاي توليدي از سوي دولت را از فعاليتهاي ديگر اين اتحاديه دانست .

نعمتي با اشاره به فروش مستقيم محصولات لبني در غر فه هاي ميادين ميوه و تره بار كشور افزود : حدود 20 غرفه در تهران و 10 غرفه در مشهد محصولات لبني را با كيفيت مناسب و به صورت مستقيم عرضه مي كنند .