به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، اكبر رادي ، در اين مراسم كه در خانه كوچك نمايش دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، ضمن خواندن بخش‌هايي از اولين نمايشنامه‌اش "روزنه آبي"، درباره اين اثر خود گفت: "اين نمايشنامه توسط احمد شاملو بازخواني شد و شاملو اين متن را به سركسيان داد. سركسيان از سال 39 تا سال 45 نمايشنامه را تمرين كرد اما همان سال درگذشت و به اجرا نرسيد. هنگام تشييع جنازه وي يك جلد از نمايشنامه "روزنه آبي" را در تابوت اين كارگردان گذاشتند و او را به خاك سپردند."



وي افزود: "شاملو سپس اين نمايشنامه را به جلال آل احمد ارائه كرد، اما جلال نقدهاي تندي بر آن نوشت و سپس بهرام بيضايي هم نقدي درباره اين نمايشنامه نوشت. "روزنه آبي" در همان سال‌ها اجرا شد و با چهار اجرا نتوانست موفق شود، اما بعد از 18 سال يك بار ديگر روي صحنه رفت و اجرا شد."



قطب‌الدين صادقي نيز به عنوان يكي از سخنرانان در اين مراسم ضمن ابراز فخر از اينكه درباره مردي چون " اكبررادي " صحبت مي‌كند، گفت : " اگر غلامحسين ساعدي توانست 15 سال آينده نظام گذشته را در آثار خود منعكس كند، رادي توانسته است چهار دهه پربار تضاد درخشان از جامعه ما را در آثارش ارائه دهد."



اين كارگردان تئاتر ضمن نام بردن از استان‌هاي آذربايجان و گيلان به عنوان مراكز اقتصاد و سنت روشنفكري ايران آن زمان تصريح كرد: "رادي از يك قلمروي مي‌آيد كه يك دوره پربار داشته است. سنت روشنفكري و حتي انقلاب در گيلان و آذربايجان تداوم پيدا كرد."



صادقي اظهار داشت: "يكي از پنج چهره‌اي كه در ايران قلم مي زند و نمايشنامه‌نويسي را به حد اعلا رسانده، اكبر رادي است. رادي توانست با صلابت چهار دهه از جامعه را به ثبت برساند. همه آثار رادي در نقاط عطف تاريخي ايران به وجود مي‌آيند. به عنوان مثال جريان سال 1332 در نمايشنامه "روزنه آبي" ديده مي شود."



وي خاطرنشان كرد: "تاريخ ايران در نمايشنامه‌هاي وي ديده مي‌شود. هر اثري از رادي پس‌زمينه هوشمندانه تاريخي دارد و هر كدام يك دهه از جامعه را به تصوير مي‌كشد. كار رادي تنها طرح موضوع و تحليل شخصيت‌ها نيست و همه چيز را به سطح ملي كشانده است."



قطب الدين صادقي با اشاره به زبان آثار رادي ادامه داد: "او هميشه در آثار خود لفظ انساني به كار مي‌برد و زبانش شريف و نجيب است و ابداع دارد."



اين كارگردان ضمن اشاره به طنز در آثار رادي گفت: "در آثار رادي رد پاي طنز ديده مي‌شود. طنز غير قابل تقليد است و پيچيده و عقلاني است. آنچه رئاليسم دوران تاريخي، لحظات شبيه آثار چخوف و روشنفكران را به هم وصل مي‌كند اخلاق‌گرايي و تعهد است كه در تفكر رادي وجود دارد."



در اين مراسم، همچنين چيستا يثربي و مهرداد راياني به عنوان نسل نو نمايشنامه‌نويسي ايران درباره مقام اكبر رادي و آثارش مقاله‌هاي ادبي خواندند و هادي مرزبان يار ديرينه رادي و كارگرداني كه بيشتر نمايشنامه‌هاي اين نويسنده را روي صحنه برده است، نيز، به ايراد سخنراني درباره رادي پرداخت.



هادي مرزبان با بيان اين مطلب كه "هميشه دوستان كارگردان به من مي‌گويند چرا هر نمايشنامه‌اي كه اكبر رادي مي‌نويسد تو قاپ مي زني؟"، خاطرنشان كرد: "هنرمندان جوان تر از من، به آثار اكبر رادي سطحي نگاه مي‌كنند و من متأسف مي‌شوم از اينكه آثار استاد با ديگر اساتيد در يك سطح خوانده مي‌شود. رادي تنها كسي است كه مي‌تواند خاكستر پنهان گلوله آتش را كنار زند، اما دوستان با كنار زدن خاكسترها مشكل دارند."



مرزبان كه هم اكنون "ملودي شهر باراني" را از اكبر رادي در تالار اصلي تئاترشهر روي صحنه دارد، گفت: "بايد زبان مرس بداني تا بتواني زبان نمايشنامه‌هاي اكبر رداي را درك كني. من زبان نمايشنامه‌هاي ايشان را به درستي مي‌دانم."



كارگردان "آميز قلمدون"، "شب روي سنگفرش خيس" و "هاملت با سالاد فصل" در پايان آرزو كرد بتواند يك بار ديگر نمايش "هاملت با سالاد فصل" اكبر رادي را روي صحنه ببرد.



رحمت اميني، مدير گروه نمايش دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي، و اميركاووس بالازاده، معاون وي، ضمن خوشامدگويي به ميهمانان طي چند جمله كوتاه از اكبر رادي سخن گفتند و اظهار خوشحالي كردند كه خانه كوچك نمايش دانشگاه آژاد اسلامي پس از سال‌ها تعطيلي با بزرگداشت اكبر رادي افتتاح مي شود.





احمد دامود، اسماعيل خلج، داود فتحعلي‌بيگي، مريم معترف، امير دژاكام و ... از ديگر هنرمندان حاضر در اين مراسم بزرگداشت بودند كه در كنار دانشجويان تئاتر به تقدير از استاد نمايشنامه‌نويسي ايران پرداختند.



درپايان يك لوح تقدير به خالق آثاري چون "ملودي شهرباراني"، "آهسته با گل سرخ"، "شب روي سنگفرش خيس"، "تانگو با تخم‌مرغ داغ"، "روزنه آبي" و ... اهدا شد.