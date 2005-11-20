عملكرد يك دستگاه اجرايي نبايد زمينه ساز بروز يك معضل در جامعه شود// صرفا با كار سياسي نمي توان امنيت پايدار ايجاد كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، علي محمد شاعري در ديدار با فرمانداران تابعه استان گلستان افزود: مدير و فرمانداركسي است كه علاوه بر ايفاي نقش سياسي خود مباني امنيت پايدار را بشناسد و به حوزه ماموريت خود كاملا واقف باشد.

استاندار جديد گلستان خاطرنشان كرد: فرماندار مي بايست ضمن آشنايي با شاخص هاي توسعه استان،همانند استاندار منشا اقتدار حكومتي داشته باشد.

شاعري با اشاره به دو رويكرد موجود در مباحث امنيتي اضافه كرد: يك نگاه اين است كه وقتي حادثه اي ايجاد شد به سمت مديريت و كم كرد آثار حوادث پيش برويم و يك رويكرد نيز آن است كه از بروز حادثه قبل از وقوع جلوگيري كنيم.

وي تصريح كرد: نگاه اول يك نگاه ستي و منسوخ است و در مورد نگاه دوم نيز تاكنون اقدام خاصي انجام نگرفته است.

استاندار گلستان اظهار داشت: تمامي حوادثي كه اتفاق مي افتد به علت فقدان تشخيص درست و به موقع مديران است وگرنه حوادث ذاتا و ماهيتا فلسفه وجودي ندارد.

شاعري با تاكيد بر شأن حكومتي اقتدار فرماناران يادآور شد: نبايد عملكرد يك دستگاه اجرايي زمينه ساز بروز يك معضل يا مشكل اجتماعي شود.

به گفته استاندار گلستان فرماندار مي بايست معضلات منطقه تحت ماموريت خود را مشخص كرده و با نگاهي فني و علمي، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي؛ مشكل را قبل از وقوع حل كند.

وي خاطرنشان كرد: فرمانداران علاوه بر توجه به موارد ياد شده مي بايست ضمن نظارت و تعامل دو جانبه با دستگاههاي اجرايي در جهت حل مشكلات منطقه خود حركت كنند.

شاعري تصريح كرد: انتظار دارم هر فرماندار يك شخصيت سياسي ، فني و اجتماعي ، اقتصادي و توسعه اي داشته باشد.