به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در مراسم افتتاحيه اين هم ‌انديشي دو روزه دكتر عبدالحسين لاله، دبير علمي هم انديشي و دكتر بهمن نامور مطلق، دبير فرهنگستان هنر سخنراني خواهند داشت.

همچنين در ادامه مراسم افتتاحيه، محمد كايا، رايزن فرهنگي تركيه در تهران و دكتر حسن بلخاري، عضو هيئت علمي فرهنگستان هنر، سخنراني خواهند نمود.

در اين هم انديشي دو روزه كارشناسان و صاحب‌ نظراني از ايران و تركيه پيرامون محورهايي مختلفي چون مرزهاي مشترك فرهنگي در آثار تاريخي ايران و تركيه، نقش فرهنگي و هنر تركيه در اروپا، نقش فرهنگ و هنر تركيه در دنياي اسلام بحث و بررسي خواهند داشت.

جايگاه جهاني شدن در توليد آثار هنري و فرهنگي تركيه، تحولات فنآوري در عرصه هنر و ارتباطات، ارتباطات مدرن و مراقبت از فرهنگ‌ هاي بومي، تحليل جامعه ‌شناسي رسانه‌ ها در تركيه، افكار عمومي تركيه و مرزهاي فرهنگي آن كشور، هجوم فرهنگي استعمار و جامعه فرهنگي تركيه، ابعاد هنر جهاني تركيه در زمينه‌هاي مختلف نيز از ديگر محورهاي اين هم انديشي عنوان شده است .

پيش از اين فرهنگستان هنر هم ‌انديشي‌ جهاني شدن و هنر با محور ژاپن و هند را برگزار كرده بود.



