توليد فولاد ايران 9 درصد افزايش يافت



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از موسسه بين المللي آهن و فولاد، توليد فولاد ايران طي 10 ماه نخست سال جاري ميلادي به 7 ميليون و 781 هزار تن رسيد كه نسبت به رقم 7 ميليون و 139 هزار تن سال 2004 حدود 9 درصد رشد نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، توليد فولاد ايران در ماه اكتبر گذشته به 790 هزار تن رسيد كه 2.2 درصد نسبت به رقم سال گذشته رشد نشان مي دهد. همچنين ميزان توليد فولاد ايران در ماه سپتامبر گذشته نيز 808 هزار تن تخمين زده مي شود.

بنابر اعلام موسسه بين المللي آهن و فولاد، طي 10 ماه نخست سال 2005 چين كماكان بزرگترين توليد كننده فولاد جهان بوده است و توليد اين كشور به 286.7 ميليون تن رسيد.

بر پايه همين گزارش، پس از چين ديگر توليد كنندگان بزرگ فولاد جهان در 10 ماه نخست 2005عبارتند از: ژاپن با توليد 94.2 ميليون تن، آمريكا 77.3، روسيه 53.4، آلمان 37.3، اوكراين 31.6، هندوستان 30.8، برزيل 26.3، ايتاليا 24.3، تركيه 17.3، فرانسه 16.2، كره جنوبي 16، اسپانيا 14.6، مكزيك 13.5، كانادا 12.9، انگلستان 11، بلژيك 8.7، و آفريقاي جنوبي با توليد 8 ميليون تن.