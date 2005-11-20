رايس از سركوب ناراضيان چيني ابراز نگراني كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، كاندوليزا رايس وزيرامور خارجه آمريكا پس از ملاقات جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با هوجين تائو رئيس جمهوري و ون جيابائو نخست وزير چين درباره نقض حقوق بشردراين كشور گفت : ما گزارشهايي در باره سركوبي ناراضيان شنيده ايم كه آنها را با دولت چين مطرح كرديم .



رايس از اظهار نظر درباره انجام پيشرفتهايي درفهرستي از موارد نقض حقوق بشر در چين كه مقامات آمريكايي در نشست گذشته بوش و هو جين تائو درحاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل ارائه كردند،خودداري كرد .



وي به خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب كه پيشرفتهايي را كه تاكنون انتظار داشتيم، مشاهده نكرديم، افزود كه گفتگو درباره حقوق بشر در چين يك گفتگوي طولاني درباره يك مسئله طولاني و پيچيده است.



ناراضيان دولت چين روزشنبه به خبرگزاري فرانسه گفتند كه مقامات چين حداقل دهها تن از ناراضيان و فعالان چيني را پيش از سفر بوش به اين كشور و به منظور جلوگيري ازاين مسئله كه صداي اعتراض آنان به گوش رئيس جمهوري آمريكا نرسد، دستگير و يا در بازداشت خانگي قراردادند .

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