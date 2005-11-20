سعيد طاقبستاني در مسابقات جام آزاد اوكراين به مدال برنز دست يافت

به گزارش خبرگزاري" مهر" طاقبستاني موفق شد در رشته سكوي10 متر پس ازدو شيرجه روي اوكرايني مقام سوم اين دوره از رقابتها را بدست آورد.

تيم ملي شيرجه ايران متشكل از چهارشيرجه رو (سعيد طاقبستاني، قائم ميرابيان، شهباز شهنازي ومجيد نظافتي) به همراه اوله ملنيكف سرمربي اوكرايني تيم ازشنبه گذشته (21 آبان ماه) براي برپايي اردوي تداركاتي جهت حضور دربازيهاي غرب آسيا عازم شهر" اورجي نيك سه" اوكراين شد.

ملي پوشان شيرجه همزمان با اردوي تداركاتي، درمسابقات كاپ آزاد اوكراين كه طي سه روز گذشته در" اورجي نيك سه " برگزارشد، شركت كردند.

همچنين مجيد نظافتي ديگرشيرجه رو جوان ايران درجريان اين رقابتها در رشته تخته يك متر مقام ششم را آورد. تيم ملي شيرجه فردا سي ام آبان ماه به كشوربازمي گردد.