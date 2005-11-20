۲۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۳۲

مدير كل مبارزه با مواد مخدر ناجا در گفت وگو با "مهر" :

دستگاه هاي مبارزه با موادمخدر موازي كاري ندارند // پيشگيري و ساماندهي معتادان رشد نزولي داشته است

يك مقام ارشد پليس اعلام كرد :ستاد مبارزه با مواد مخدر طي10سال گذشته فعاليت ضعيفي داشته است.

مدير كل مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي درخصوص اين موضوع در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود : هرگاه صحبت از مبارزه با مواد مخدرپيش مي آيد ذهن ها به سوي پليس متمركز مي شود، در حالي كه بحث اعتياد تنها مربوط به نيروي اتنظامي نيست و وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزيستي نيزدر زمينه پيشگيري و درمان اين معضل اجتماعي نقش عمده اي دارند. 

سردار ابويي تاكيد كرد : تا زماني كه معتاد وجود دارد قاچاق مواد مخدر نيز به دنبال آن رشد خواهد داشت اما به دليل ضعف پيشگيري و درمان و ساماندهي معتادان پس از انقلاب اسلامي ، و به ويژه  ظرف 10سال گذشته ، بارمسئوليت ناجا در اين زمينه سنگين ترشده است . 

وي ضمن عقب مانده خواندن فعاليت هاي حوزه هاي ديگردر اين زمينه خاطرنشان ساخت : ناجا در چرخه قاچاق مواد مخدر و اعتياد نقش كنترل كننده دارد و چنانچه ستاد مبارزه با مواد مخدرنيزدر دولت جديد فعالانه به كار خود ادامه دهد اين دو دستگاه در راستاي يكديگر و نه در موازات هم كارخواهند كرد.

ابويي نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با مواد مخدر را جزء يك خانواده دانست و هر گونه موازي كاري را در اين باره نفي كرد و افزود : چنانچه اين ستاد بودجه اي را در اختيارپليس  قراردهد روند فعاليت هاي انتظامي در زمينه كنترل و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نتايج بهتري خواهد رسيد ، چرا كه در حال حاضر با كمبود بودجه شديدي مواجه هستيم.  

