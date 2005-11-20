دستگاه هاي مبارزه با موادمخدر موازي كاري ندارند // پيشگيري و ساماندهي معتادان رشد نزولي داشته است

مدير كل مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي درخصوص اين موضوع در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود : هرگاه صحبت از مبارزه با مواد مخدرپيش مي آيد ذهن ها به سوي پليس متمركز مي شود، در حالي كه بحث اعتياد تنها مربوط به نيروي اتنظامي نيست و وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزيستي نيزدر زمينه پيشگيري و درمان اين معضل اجتماعي نقش عمده اي دارند.

سردار ابويي تاكيد كرد : تا زماني كه معتاد وجود دارد قاچاق مواد مخدر نيز به دنبال آن رشد خواهد داشت اما به دليل ضعف پيشگيري و درمان و ساماندهي معتادان پس از انقلاب اسلامي ، و به ويژه ظرف 10سال گذشته ، بارمسئوليت ناجا در اين زمينه سنگين ترشده است .

وي ضمن عقب مانده خواندن فعاليت هاي حوزه هاي ديگردر اين زمينه خاطرنشان ساخت : ناجا در چرخه قاچاق مواد مخدر و اعتياد نقش كنترل كننده دارد و چنانچه ستاد مبارزه با مواد مخدرنيزدر دولت جديد فعالانه به كار خود ادامه دهد اين دو دستگاه در راستاي يكديگر و نه در موازات هم كارخواهند كرد.

ابويي نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با مواد مخدر را جزء يك خانواده دانست و هر گونه موازي كاري را در اين باره نفي كرد و افزود : چنانچه اين ستاد بودجه اي را در اختيارپليس قراردهد روند فعاليت هاي انتظامي در زمينه كنترل و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نتايج بهتري خواهد رسيد ، چرا كه در حال حاضر با كمبود بودجه شديدي مواجه هستيم.