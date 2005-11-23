تيرهاي مشقي در شب مهتابي

به گزارش خبرگزاري مهر جمعه گذشته لندن پذيراي نيكلاس برنز معاون سياسي وزير خارجه آمريكا و مقاماتي از كشورها روسيه ، آلمان، فرانسه و بعضي از كشورهاي ذي نفوذ ديگر بود تا در مورد موضوع هسته اي ايران بطور محرمانه با هم گفتگو كنند .

هر چند از نشست لندن اطلاعاتي بدست نيامده اما به نظر مي رسد نتيجه اين نشست معياري براي آمريكا به منظور پافشاري براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت بوده باشد .

نكته اي كه دراينجا قابل كنكاش است اينكه پيش ازاين نشست ، دولت روسيه پيشنهادي را مبني بر برگزاري اجلاسي مشترك بين اتحاديه اروپا ، روسيه و ايران به ميزباني مسكو داده بود كه پيشنهاد فوق بدلايل نامعلومي ازطرف اروپا رد شد. اين اقدام سوال برانگيز اروپا درحالي است كه سران سه كشوراروپايي در رايزني ها وگفتگوهاي مهم خود درهفته گذشته بارها براي يافتن راه كاري جهت برون رفت از شرايط فعلي اظهار نظر نمودند.

تلاش روسيه براي ايفاي نقش بين المللي دربحرانهاي مختلف وگرفتن ابتكارعمل در ميادين مختلف سياسي نخستين بار نيست كه مسكوازطرف رقباي غربي كنار زده مي شود . در چند ماه اخير براي دومين بار غربيها دست رد بر سينه روسيه به منظور ميدان داري در بحرانها زده اند . كافي است مروري به سفر پوتين به سرزمينهاي اشغالي در ارديبهشت ماه داشته باشيم تا ناكامي روسها در ارايه پيشنهاد ميزباني كنفرانس صلح خاورميانه و پاسخ صريحانه منفي آمريكاييها بر دادن هرگونه فضاي بازيگري بر روسها بر ملا شود .

روسيه با توجه به شرايط پس از فروپاشي بويژه بعد سال 1998 با افزايش قيمت نفت و جذب سرمايه گذاريهاي خارجي از وضعيت اقتصادي مناسبي برخوردار گرديد . بر همين اساس در حال حاضر با يافتن منابع هزينه براي خرج در راه مقاصد ايدئولوژيك، خود را در آن حد و مقام مي يابند كه بار ديگر به احياي منافع از دست رفته اش در خاورميانه اقدام كند . دولت آمريكا هم به موازات اين خواسته روسيه حاضر نيست ، ثمرات پيروزيهاي گذشته و حال را به آساني از دست بدهد و بار ديگر دچارپرزداخت هزينه هاي گزاف رقابت با روسها گردد .

به گزارش "مهر" با توجه به داده هاي تاريخي دوران جنگ سرد و پس از آن درمي يابيم كه دربين فرصت سازيها وفرصت سوزيهاي عرصه بين الملل، برخي مدعيان شرقي دربيشترمواقع ازبازندگان فرصتها بودند. حال اين نكته اساسي به ذهن خطورمي كند كه با توجه به نوع بازي جديد غرب دربرابرنقش آفريني سران كرملين درمحافل گوناگون بين المللي كه بيشتر بر نقش خنثي وكم اثرآنها تاكيد دارند، درشرايط كنوني چگونه است كه روسها با پيشنهاد ميزباني مذاكرات بحرانها، بدنبال فرصت يابي هستند وسوال ديگر اينكه چرا روسيه با ارايه طرح هايي همچون غني سازي اورانيوم درخاك خود كه مغايربا منافع ملي ايران بعنوان يكي از شركاي فناوري هسته اي است زمينه را براي رفع مسئوليت درآينده براي موضوع مهمي چون انرژي هسته اي ايران، فراهم مي كنند .

آنچه كه از عملكرد روسها برمي آيد اينكه سياست خارجي اين كشور درحوزه كسب منافع بين المللي خيلي مشتاق ضربه زدن به رقباي غربي و پرتاب تيرواقعي مي باشد اما پتانسيل اجراي چنين عملكردهايي را ندارند. داده هايي چون رد نقش آفريني روسيه حاكي از آن است كه آمريكا وشركاي اروپايي اش خواستار نگه داشتن اين كشوردرهمان فضاي ورشكسته بعد از فروپاشي مي باشند و تك شگردهايي چون پيشنهاد برگزاري مذاكرات هسته اي ايران در مسكو براي ايفاي نقش دربحرانهاي بين المللي، تنها سودي كه درپي خواهد داشت اينكه اين كشورجايگاه خود را هر از چندگاهي در معادلات بين المللي مورد سنجش قرار دهد .