زندگي در تالار تجربه جاري است

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر"، دراين نمايشگاه، چهارده قطعه از عكس هاي "مهتاب كرامتي"- بازيگر سينما به چشم مي خورد. " بهرام گوهري " هنرمند اين نمايشگاه از اين بازيگر سينما درحالات مختلف، عكس هايي سينمايي گرفته است .

"گوهري" درپاسخ به اين پرسش كه چرا "مهتاب كرامتي" را براي سوژه عكس هايتان انتخاب كرديد، گفت : از زماني كه عكاسي را شروع كردم ، همواره تهيه كردن عكس از پرتره هنرمندان سينما از بزرگ ترين دلمشغولي هاي من بود. درباره درونمايه نمايشگاه " زندگي " نيز بايد بگويم ، من درابتداي كار، چند سوژه را براي عكاسي انتخاب كرده بودم . " نيكي كريمي "، " هديه تهراني " و " مهتاب كرامتي " از جمله اين سوژه ها بودند. اگر مي بينيد كه قرعه به نام " مهتاب كرامتي " افتاد، به اين دليل بود كه هديه تهراني و نيكي كريمي درآن زمان، ايران نبودند. بنابراين تصميم گرفتم نمايشگاه " زندگي " را با عكس هاي " مهتاب كرامتي " برگزاركنم .

وي افزود: هدف من از به تصويركشيدن پرتره هاي مطرح سينمايي ، نشان دادن تفاوت اين چهره ها است كه سعي كردم به وسيله نورپردازي و ساير عواملي كه درعكس تاثير مي گذارد، به اين تفاوت ها دست يابم .

" بهرام گوهري " متولد سال 1362 است كه درطي چهارسال گذشته ، چهارنمايشگاه با مضمون پرتره هاي سينمايي در گالري هاي مختلف برگزاركرده است .

گفتني است نمايشگاه آثارعكس اين هنرمند جوان تا روز پنج شنبه دوم آذرماه ادامه خواهد داشت . علاقمندان مي توانند براي بازيد به تالار تجربه خانه هنرمندان ايران مراجعه كنند.