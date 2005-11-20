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۲۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۵۹

سرمربي تيم ملي تكواندو درگفتگو با " مهر":

اميدوارم ابلاغ كريمي صادرشود

اردوي تيم ملي درحال برگزاري است و طبق برنامه پيش مي رود.

حسن ذوالقدر سرمربي تيم ملي تكواندو ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" گفت: مسابقات حساسي پيش رو نداريم، به همين به دليل تمرينات فشردگي و شدت ندارد و بيشتر روي هماهنگي ومطابقت به شرايط اردويي كارمي كنيم. البته بازيهاي دور برگشت حساسيت بالايي دارد وملي پوشان بيشتردر اختيارتيمهاي باشگاهي خود هستند.

وي در مورد حضوربرخي نفرات جديد در اردوي تيم ملي گفت: اين چيزجديدي نيست، كم وبيش تكواندوكارعلاقمند، مستعد و آنها كه ارزش سرمايه گذاري دارند، در ساعات تمرين حضوريافته وبا ملي پوشان تمرين مي كنند وبعد از اين نيز افراد ديگري هم اين چنين دعوت مي شوند ولي ازشرايط و مزايا اردو استفاده نخواهد كرد.

سرمربي تيم ملي درمورد حضورمهدي بي باك در وزن ششم گفت: اين تصميم خود او است، حضور درمسابقات انتخابي با هر وزني براي ملي پوشان آزاد است، اما ارنج تيم ملي بستگي به شرايط خاص دارد كه در زمان خود تعيين مي شود.

ذوالقدردر مورد زمان رقابتهاي انتخابي گفت: مطابق هرسال در آخرسال مسابقات انتخابي با حضورنفرات برترمسابقات قهرماني آزاد كشور، مسابقات قهرماني بزرگسالان كشور و برترين هاي ليگ برگزارخواهد شد. ولي مدال آوران مسابقات جهاني و آسيايي به طورمستقيم به اردو دعوت مي شوند.

وي درمورد كمكهاي خود درتيم ملي گفت: فعلا مجيد افلاكي و دكتر بهرامي نژاد ما را ياري مي دهند، ضمن اينكه اميدوارم ابلاغ مرتضي كريمي نيزصادرشود تا بتوانيم از وي كه كمك خوبي براي من وتيم ملي است، بيشتر استفاده كنيم. البته ازمربيان موفق ليگ نيزچون قبل در كادرفني تيمهاي منتخب خود بهره خواهيم برد.

حسن ذوالقدر درپايان درجواب اين سئوال كه ازكادرفني تيم ملي چه كسي جمعه آينده مسابقات كشوري را ازنزديك تماشا مي كند، گفت: سعي مي كنم خودم به كرمانشاه سفركرده و ازنزديك اين مسابقات را ببينم.

کد مطلب 255867

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