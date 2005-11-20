دبير شورايعالي كميته پيشكسوتان كشتي منصوب شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين حكم آمده است: اميد است با توجه به تجاربي كه دارا هستيد درتحقق اهداف شوراي مذكورموفق ومويد باشيد.
شايان ذكر است: طالقاني بنا به پيشنهاد شوراي عالي كميته پيشكسوتان عليشاهي را به اين سمت برگزيده است.
رئيس فدراسيون كشتي طي حكمي محمدرضا عليشاهي را بعنوان دبيرشوراي عالي كميته پيشكسوتان منصوب نمود.
به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين حكم آمده است: اميد است با توجه به تجاربي كه دارا هستيد درتحقق اهداف شوراي مذكورموفق ومويد باشيد.
شايان ذكر است: طالقاني بنا به پيشنهاد شوراي عالي كميته پيشكسوتان عليشاهي را به اين سمت برگزيده است.
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