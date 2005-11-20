  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۰۹

دبير شورايعالي كميته پيشكسوتان كشتي منصوب شد

رئيس فدراسيون كشتي طي حكمي محمدرضا عليشاهي را بعنوان دبيرشوراي عالي كميته پيشكسوتان منصوب نمود.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين حكم آمده است: اميد است با توجه به تجاربي كه دارا هستيد درتحقق اهداف شوراي مذكورموفق ومويد باشيد. 

شايان ذكر است: طالقاني بنا به پيشنهاد شوراي عالي كميته پيشكسوتان عليشاهي را به اين سمت برگزيده است.

کد مطلب 255911

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه