تهران از توسعه همه جانبه روابط با توکیو استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام حسن روحانی در این دیدار كه در حاشیه اجلاس سران كشورهای آسیایی – آفریقایی برگزار شد، با اشاره به روابط همواره مثبت میان دو کشور گفت: تهران علاقه مند به گسترش همكاری ها در زمینه های مورد علاقه بوی‍‍ژه در عرصه های علمی، فناوری، زیست محیطی و اقتصادی با توكیو است.

رییس جمهوری با اشاره به حضور گسترده شركتهای بزرگ از اروپا و سایر كشورهای جهان در ایران، افزود: ژاپن نیز این فرصت را دارد که از فرصت های همكاری اقتصادی با ایران بهره گیرد.

روحانی با اشاره به آغاز همكاریهای تهران – توكیو در حوزه محیط زیستی، گفت : این همكاری ها بویژه در زمینه های مقابله با آلودگی هوا و حفاظت از آب های ساحلی، می تواند تعمیق و گسترده تر شود.

رییس جمهوری ضرورت همكاریهای مشترك برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری را خاطر نشان كرد و افزود: یكی از مهمترین ریشه های تروریسم در منطقه، فقر و عدم توسعه یافتگی است. ایران و ژاپن می توانند با همکاری مشترک جهت پیشرفت و توسعه كشورهای منطقه همكاری كنند و با همکاری مشترک اقتصادی، زمینه های فقر را کاهش دهند.

روحانی با اشاره به وضعیت یمن و نیاز شدید مردم این كشور به كمكهای درمانی و انساندوستانه، گفت : ثبات و صلح در هر منطقه به نفع كل جهان و نا آرامی و درگیری در مناطق مختلف نیز به ضرر جامعه بین المللی است. ایران با این دیدگاه از هر گونه همكاری مشترک استقبال می کند.

نخست وزیر ژاپن نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار با رییس جمهور کشورمان گفت: روابط ایران و ژاپن در دوره جدید پیشرفت خوبی دارد و توکیو از گسترش همکاریها استقبال می کند.

شینزو آبه اظهارداشت: همكاری های دو كشور در عرصه های انسان دوستانه، محیط زیست و مبارزه با مواد مخدر همچنان ادامه دارد و علاقمندیم که در زمینه های پزشكی هم این همكاریهای مشترک آغاز شود.

نخست وزیر ژاپن در بخش دیگری از سخنان خود ابراز امیدواری كرد همكاری های دوكشوردر زمینه استفاده صلح آمیزاز انرژی هسته ای و درخصوص ایمنی نیز توسعه یابد.

وی با اشاره به اینكه امیدوارم ایران نقش سازنده خود را در خاورمیانه همچنان ادامه دهد، افزود: تبادل نظر در خصوص مسایل منطقه ای و بین المللی، بین دو كشور باید ادامه یابد.