کاهش ۶۰ درصدی تلفات جاده ای در میامی/تعامل بیشتر مسئولان با رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی عصر چهارشنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان میامی طی سالجاری در سالن همایش های مدرسه شبانه روزی روستای فرومد از توابع این شهرستان، با اشاره به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری همدلی و همزبانی مردم و مسئولان نامگذاری شده است اظهار داشت: وحدت بین مردم و مسئولان در پیشبرد اهداف نظام و جامعه اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین از کاهش بالغ بر ۶۰ درصد از تلفات جاده ای طی تعطیلات نوروزی در شهرستان میامی خبر داد و افزود: این کاهش نتیجه تلاش شبانه روزی همه مسئولان شهرستان در راستا خدمت رسانی به زائران و مسافران بوده است.

نقش قابل توجه نمایشگاه های نوروزی در کاهش تصادف جاده ها

مقام عالی دولت در شهرستان میامی، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و ... در ورودی های شهرها را یکی از عوامل کاهش تصادفات دانست و تصریح کرد: برپایی این نمایشگاه ها زمینه خوبی برای اشتغال جوانان شهرستان فراهم کرد که امیدواریم در سال های آینده این برنامه به طور جدی تر صورت گیرد.

قاضی همچنین بحث اشتغال و بیکاری جوانان را یکی از مشکلات عمده سطح شهرستان میامی برشمرد و تاکید کرد: این شهرستان دارای توانایی های بالقوه زیادی است که با حمایت و همکاری کارآفرینان و سرمایه گذاران و رفع برخی موانع می توان برای حل این مشکل اقدام کرد.

وی با بیان اینکه در شهرستان میامی معادن بسیار خوبی وجود دارد که باید فعال شوند تاکید کرد: مسئولان دستگاه های مربوطه نسبت به فعالیت این معادن و ایجاد اشتغال اهتمام لازم را داشته باشند.

پیشرفت راه اندازی معادن میامی فقط بر روی کاغذ بوده است

فرماندار شهرستان میامی با ابراز تاسف از روند کند راه اندازی معادن شهرستان ضمن بیان اینکه پیشرفت این پروژه های مهم تا کنون فقط بر روی کاغذ بوده است خاطرنشان کرد: در واقع پیشرفت های خوبی را در این زمینه شاهد نبوده ایم.

قاضی همچنین به اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری اشاره داشت و گفت: همه ما باید از محصولات داخلی استفاده کنیم و در شهرستان میامی نیز با توجه به اینکه در زمینه های مختلف از جمله محصولات کشاورزی، پوشاک و ... قابلیت های خوبی وجود دارد باید در زمینه فراوری محصلات باغی و کشاورزی نیز تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی با یادآوری خشکسالی های سالهای گذشته و خسارات قابل توجه به بخش کشاورزی و دامداری شهرستان میامی افزود: امسال نسبت به سال گذشته شرایط جوی و بارش باران بهتر بود ولی باید صرفه جویی در مصرف آب بویژه درچاه های کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و نصب کنتورهای هوشمند در جلوگیری از مصرف بی رویه آب موثر خواهد بود.

نحوه تعامل مسئولان میامی با رسانه ها رصد می شود

مقام عالی دولت در شهرستان میامی به عدم همکاری تعدادی از دستگاه های اجرایی شهرستان با اصحاب رسانه نیز انتقاد کرد و افزود: متاسفانه تعدادی از دستگاه ها از مصاحبه کردن با رسانه ها امتناع می کنند و در واقع مسئولان باید همه فعالیت و خدمات نظام توسط دستگاه ها را از طریق رسانه ها به مردم اطلاع رسانی کنند.

قاضی در خاتمه تاکید کرد: نحوه تعامل مسئولان شهرستان میامی با رسانه ها در ارزیابی سالجاری دستگاه های اجرای موثر خواهد بود.

در ابتدای این جلسه نیز روسای شوراهای اسلامی شهرستان و بخش مرکزی، برخی از مشکلات موجود از جمله بحث آب آشامیدنی و آب کشاورزی روستاها، گازرسانی، راهسازی و ... را مطرح و بررسی کردند.