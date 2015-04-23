نیاز مازندران به سبوس ۲۵ هزار تن است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات دامداران شهرستان بابل اظهار داشت: سهمیه سبوس استان به ۵۰۰ تن نیز نمی رسد و جوابگوی نیاز دامداران استان نیست و برای ضایع نشدن حق دامداران باید نظارت دقیق در این موضوع صورت گیرد تا حدودی بتوان جوابگوی نیاز آنان بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این جلسه افزود: بخش کشاورزی مازندران از نظر اشتغال و تولید ناخالص داخلی در رتبه نخست قرار دارد که به پشتوانه تشکل های کشاورزی می توانیم سهم خواهی بیشتری داشته باشیم به شرطی که با نظارت دقیق از بسیاری تخلفات ناشی از فروش حواله و توزیع ناعادلانه توسط شرکتهای مربوطه جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: دامداران برای رقابت با استانهای دیگر باید کیفیت شیر را بالا برده و برای رقابت با دامداران خارجی استفاده از علوفه های جایگزین سبوس قیمت تمام شده را کاهش دهند تا به رقابت با آنان بپردازند وبا توجیه اقتصادی در این مسیر گام بردارند و از خوراک تک محصولی برای تغذیه دام و نبود بهداشت مناسب برای بالا بردن کمیت خود دست برداشته و به فکر کیفیت باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تا به حال ۱۲هزار نفر دامدار در استان شناسایی شده اند که قرار است به طور مستقیم از یارانه شیر برخوردار شوند افزود: با نظارت دقیق دامدارانی که دام آنها از دست رفته از چرخه و گردونه خارج خواهند شد.

حیدرپور به تصویب ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی که به علت بالا بودن سود تسهیلات دامداران از آن صرف نظر کردند اشاره کرد و افزود: تسهیلات ارائه شده باید به گونه ای باشد که دامدار بتواند از آن استفاده کند نه به گونه ای که این تسهیلات قابل استفاده برای دامدار نباشد و باعث چالش برای دامدار شود.

سپس نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش نظارتی و در بخش حاکمیتی باید توجه بیشتری شود تا دامداران از بخش صنعتی به سنتی روی نیاورند و نیاز دام و طیور در کشور دچار مشکل شود.

حسین نیاز آذری گفت: در بحث تولید باید با حساسیت زیاد و دلسوزی از نگرانیهای دامدار کاسته شود و با در اختیار قرار دادن تسهیلات درست از دامداران حمایت کرد نه آنکه با توجه به چالشهای موجود از این کار دست بکشد.