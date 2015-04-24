به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار پنج شنبه شب در دیدار با معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به افزایش سن ازدواج دختران در کشور گفت: این مشکل در روستاها بویژه برای دختران به علت اشتغال پسران روستایی در شهرها بیشتر مشاهده می شود.

وی ادامه داد: برای دختران دانش آموزی که در خوابگاه ها و مراکز آموزشی مشغول به تحصیل هستند باید تدابیری اندیشدیده شود تا بدون نگرانی تحصیل کنند و در مقاطع بالاتر نیز درآمدی مطمئن در اختیارشان قرار گیرد که بتوانند وارد دانشگاه شوند.

استاندار خراسان جنوبیعنوان کرد: بانوان استان در حوزه های تخصصی پزشکی نیاز به کمک دارند و باید شرایط حضور پزشکان متخصص را در مناطق محروم و درو افتاده استان فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون کمتر به موضوع شادابی و نشاط بانوان در کشور پرداخته شده است، افزود: باید با یکسری چارچوب های قانونی و اعتقادی به این مسئله توجه شود تا فضای مفرح برای بانوان ایجاد شود.

خدمتگزار با بیان اینکه باید مسئله ورزش بانوان مورد توجه قرار گیرد، گفت:ساز و کاری در حوزه بانوان ریاست جمهوری تعریف شود که حداقل این قشر بدانند که به مسائل بانوان توجه و برنامه های آن اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه در استان زنان سرپرست خانوار زیادی داریم که در تولیدات صنایع دستی بسیار فعال و کار آمد هستند، ادامه داد: در دیدار با نماینده دفتر یونکسو در ایران مقرر شد که یک برند یونسکو برای آنها پیگیری که شرایط ی فروش برای تولیدات آنها در دنیا فراهم شود.

خدمتگزار با اشاره به افزایش آمار طلاق در جامعه افزود: برای تحکیم بنیان خانواده باید تصمیمات جدی گرفته شود که در این زمینه آموزش و ایجاد درآمد برای تامین معیشت از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ساز و کاری توسط دولت و سازمان های مردم نهاد با استفاده از کارشناسان تعریف شود تا با یک برنامه عملیاتی در حوزه زنان سرپرست خانواده برسیم، بیان داشت: باید تدابیری اندیشدیده شود که سازمان های متولی زنان سرپرست خانوار بیشتر فعال شوند تا مشکلات این قشر مرتفع شود.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه دستگاه های متولی را و مسئول را مامور کنیم تا به مباحث زنان و خانواده توجه ویژه داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر طیف کمک دهنده و کمک گیرنده در حوزه بانوان محدود است.