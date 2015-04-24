به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست گذاری فرهنگی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نظر دارد نشست علمی - تخصصی با عنوان «حمایت از قانون به جای حمایت از فرد در ایران» برگزار کند.



در این جلسه که روز سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۹۴ برگزار خواهد شد آقای دکتر باقر انصاری (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) و سرکار خانم دکتر افسر افشار نادری ( رئیس کمیته علمی دانشگاه جامع در رشته فرهنگ و هنر) به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.



زمان برگزاری این سخنرانی ها ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن کنفرانس انجمن های علوم اجتماعی ایران ( انشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) است.