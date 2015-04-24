به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام علی نظری منفرد شامگاه پنجشنبه در مراسم نخستین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله مسلم ملکوتی که با حضور علما و اساتید حوزه، آیات عظام جوادی آملی، سبحانی و شبیری زنجانی، آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه و اعضای جامعه مدرسین و مجلس خبرگان رهبری در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به اینکه دنیا اقامتگاه ابدی انسان نیست، اظهار داشت: خدای متعال این حقیقت را با صراحت در سوره مبارکه جمعه بیان کرده است که مرگ به سراغ انسان می‌آید.

وی تصریح کرد: آخرت راهی است که گذشتگان ما رفته‌اند و ما نیز دیر یا زود مسافر این راه هستیم و باید از رهگذر دنیا بگذریم.

این استاد حوزه با اشاره به سخنی از امام علی(ع) مبنی بر اینکه دنیا محل عبور است نه محل توقف، گفت: انسان‌ها در این دنیا به قله انسانیت و کمال دست می‌یابند و یا به ضلالت سقوط می‌کنند.

حجت الاسلام نظری منفرد بر لزوم استفاده صحیح از لحظات عمر تأکید کرد و گفت: در احادیث تأکید شده، شدید‌ترین اندوه‌ها از دست دادن فرصت‌ها است؛ در آیات قرآن نیز تصریح شده افراد در روز قیامت ابراز پشیمانی می‌کنند و می‌گویند کاش فرصت جبران گذشته را مجددا پیدا می‌کردیم.

وی تصریح کرد: موفقیت نهایی برای انسان‌هایی است که در چند روز دنیا متوجه شدند برای چه هدفی خلق شده‌اند، چرا که انسان همه مسائل دنیوی را باید بگذارد و برود.

این استاد حوزه افزود: انسان نیازمندی‌های سفر آخرت را باید در این دنیا جمع آوری کند.

حجت الاسلام نظری منفرد در ادامه با تجلیل از شخصیت علمی انقلابی آیت الله ملکوتی، گفت: این عالم بزرگوار دروس خود را از اساتید بزرگی نظیر آیات عظام بروجردی، کوه کمره‌ای و مرحوم امام خمینی (ره) تعلیم یافت و درس حکمت خود را در محضر علامه طباطبایی (ره) آموخت.

وی با بیان اینکه آیت الله ملکوتی عالم جامع الاطرافی بود، تصریح کرد: ایشان فقیه، اصولی، حکیم و مورخ بود و خدمات بابرکتی به حوزه‌های علمیه شیعی ارائه کرد.

این استاد حوزه افزود: مرحوم آیت الله ملکوتی از مدرسان به نام و با شخصیت حوزه محسوب می‌شد که در فروع مختلف بالغ بر ۵۰ شاگرد برجسته تربیت کرد.

حجت الاسلام نظری منفرد با اشاره به سوابق انقلابی آیت الله ملکوتی، گفت: ایشان از‌‌ همان آغاز نهضت، همراه امام خمینی(ره) بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به امر امام راحل به سوی خطه آذربایجان رهسپار شد و در تبریز منشأ خدمات بابرکتی بود.

وی با بیان اینکه شخصیت علمی و فقهی مرحوم آیت الله ملکوتی ایجاب می‌کرد در قم اقامت داشته باشد، تصریح کرد: علاقه این عالم بزرگوار به امام راحل(ره) و انقلاب موجب شد به سوی تبریز رهسپار شود و امامت جمعه این شهر را برعهده بگیرد و درس و بحث را نیز در آن خطه تداوم دهد.

این استاد حوزه با بیان اینکه از آیت الله ملکوتی ۲۰ اثر علمی در فقه، اصول و تاریخ به جای مانده است، گفت: کتابخانه غنی از این عالم بزرگوار بیش از ۵۰ هزار جلد کتاب نفیس باقی مانده است که ان شاء الله از این کتابخانه همچنان خدمات علمی ارائه شود.

حجت الاسلام نظری منفرد در پایان با بیان اینکه آیت الله ملکوتی هیچگاه از ساده زیستی خارج نشد، ابراز داشت: ایشان همواره به اصول زی طلبگی اهتمام داشت و نسبت به اهل بیت(ع) علاقمند بود.