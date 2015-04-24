دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تقریبا چهار ماه از سال میلادی ۲۰۱۵ سپری شده است. ایران همچنان به انتشار مدارک علمی که در موسسات بین المللی معتبر ثبت و نمایه سازی می شوند، ادامه می دهد.

چهره ماندگار علمی کشور اظهار داشت: از کل تعداد ۷ هزار و ۱۹۸ مدرک جمعاً ۶ هزار و ۸۵۳ مورد به مقالات پژوهشی تعلق دارد که در مجلات معتبر بین المللی منتشر شده است. تعداد ۱۴۷ مورد به نقد و بررسی، ۶۱ مورد به نامه ها، ۴۳ مورد به سردبیری و ۴۰ مورد نیز به تصحیح نوشته ها اختصاص دارد.

وی خاطرنشان کرد: از کل تعداد ۷ هزار و ۱۹۸ مدرک تولید شده در چهار ماه اول سال ۲۰۱۵ میلادی، تعداد ۹۳۸ مورد توسط دانشگاه آزاد اسلامی، ۶۹۸ مورد توسط دانشگاه تهران و ۴۹۱ اثر نیز توسط دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شده است.

مهراد با اشاره به میزان همکاری های بین المللی در همین مدت کوتاه گفت: این همکاری قابل توجه بوده است و از آماری که ارائه شد، تعداد ۳۶۹ مورد با همکاری دانشمندان و پژوهشگرانی از آمریکا، تعداد ۲۰۲ مورد با همکاری کانادا و تعداد ۲۰۰ مورد نیز با استفاده از همکاری های علمی با مالزی منتشر شده است. کشورهای آلمان، استرالیا و انگلستان در مرتبه های بعدی قرار دارند.

بنیانگذار ISC اضافه کرد: از آنجا که تعداد زیادی از این مدارک حاصل تحقیقات علمی دانشمندان و پژوهشگرانی است که با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در داخل کشور همکاری دارند، از حمایت مالی نهادها و دانشگاه های مربوطه نیز برخوردار بوده اند. تا این بازه زمانی بنیاد ملی علم ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه کاشان و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب بیشترین حمایت های مالی را از تحقیقات علمی به عمل آورده اند.

مهراد با اشاره به اهمیت موضوع استفاده صحیح از نام دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از سوی اعضای هیات علمی یادآور شد: هنوز بعد از گذشت چند سال از تاکید مبنی بر استفاده از اسم صحیح دانشگاه ها، متاسفانه اسامی برخی از دانشگاه ها و موسسات به صورت های مختلف در انتشارات علمی ثبت می شود. تنوع در اسامی مورد استفاده باعث سردرگمی و عدم شمارش صحیح تعداد انتشارات و حمایت هایی است که از تحقیقات علمی به عمل می آید.

وی افزود: در همین رابطه، به عنوان نمونه نام بنیاد ملی علوم ایران، دانشگاه تهران و ستاد ویژه نانو فناوری ایران به صورت های مختلف ثبت نام شده است. لازم است اعضای هیات علمی و پژوهشگران و معاونت های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در این مورد که از نظر تعیین جایگاه ایران در بین سایر کشورهای تولید کننده علم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، دقت لازم به عمل آورند.

استاد علم اطلاعات شناسی دانشگاه شیراز با اشاره به وضعیت ترکیه در برابر ایران در این زمینه گفت: بر اساس داده های مستخرج از پایگاه داده های ISI در همین بازه زمانی که آمار تولیدات علمی ایران گزارش شد، ترکیه ۶ هزار و ۷۱۱ مدرک تولید کرده است که از این رقم تعداد ۵ هزار و ۹۱۰ مدرک به مقالات علمی پژوهشی این کشور مربوط می شود. به این ترتیب در چهار ماهه اخیر فعلا میزان انتشارات ایران در نشریات معتبر بین المللی نسبت به ترکیه افزایش نشان می دهد. ماه های آینده نرخ رشد انتشارات علمی را دقیق تر مشخص خواهد کرد.