به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه قم، اولین جلسه ستاد راهیان نور استان قم در سال دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی با حضور معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم و جانشین فرماندهی سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) و نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نهادهای فرهنگی استان قم در استانداری قم برگزار شد.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم در این جلسه با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رسالت اصلی سپاه در حفظ و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: عظمت سپاه از این جمله حضرت امام که فرمودند «اگر سپاه نبود کشور هم نبود» مشخص می‌شود و باید همواره یاد شهدا و ایثارگران عرصه جهاد و شهادت را گرامی داشت.

یونس عالی‌پور با تقدیر و تشکر از اقدامات ارزشمند سپاه استان قم در اعزام نزدیک به ۱۸ هزار نفر از مردم شهید پرور و ولایتمدار قم به سرزمین‌های نور، گفت: اگر می‌خواهیم جامعه بویژه جوانان و نوجوانان را در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن بیمه کنیم باید تمام تلاش خود را در جهت انجام سفرهای راهیان نور بکار بندیم زیرا که این سفر به عنوان درس عملی برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: امروز دشمنان انقلاب اسلامی با پخش برنامه‌های مختلف ضد فرهنگی از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی، ذهن جوانان و نوجوانان را هدف قرار داده‌اند و یکی از راه‌های مقابله همین سفر راهیان نور است.

عالی‌پور بر اجرایی شدن مصوبات جلسه ستاد راهیان نور استان که در اواخر اسفندماه سال گذشته با حضور استاندار قم برگزار شد، تأکید کرد و گفت: ۶ کمیته‌ای اجرایی این ستاد باید جلساتشان را به صورت منظم اجرا و صورت جلسات آن را به استانداری ارسال کنند تا مشخص شود همه دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود در این زمینه جدی هستند.

وی با بیان اینکه از این پس جلسات ستاد راهیان نور ماهانه به صورت منظم برگزار خواهد شد، اظهار کرد: مسئولان کمیته‌ها باید گزارش اقدامات خود را در این جلسه ماهانه ارائه کنند تا سیاست‌های کلی در ستاد راهیان نور مشخص و دستور اجرایی شدن صادر شود.

وی به ضرورت حضور مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در مناطق عملیاتی جنوب اشاره کرد و گفت: با استاندار قم صحبت خواهم کرد که در صورت امکان یکی از جلسات شورای اداری را در یکی از مناطق عملیاتی برگزار کنیم و یا حداقل ترتیبی اتخاذ کنیم که حداقل در طول سال مدیران و مسئولان از این مناطق بازدید کنند.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و حضور ایشان در آن مناطق، اظهار کرد: همه در قبال شهدا، ایثارگران و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی وظیفه داریم و باید این فرصت را که سفر راهیان نور برای مردم فراهم کرده است، مغتنم بشماریم.



حرکت راهیان نور مشارکت همه دستگاه‌های استانی را می‌طلبد

جانشین فرماندهی سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات سپاه استان در خصوص اعزام نزدیک به ۱۸ هزار نفر از مردم ولایتمدار قم به سرزمین‌های نور اظهار کرد: با توجه به نهادینه شدن فرهنگ راهیان نور، اشتیاق مردم قم برای سفر به مناطق عملیاتی جنوب و غرب بسیار است و اگر حمایت‌ها و مشارکت دستگاه‌های استانی نباشد، هر سال شاهد کاهش اعزام خواهیم بود.

رضا حافظی با بیان اینکه سهم زایرین سرزمین‌های نور از کل جمعیت استان، یک و نیم درصد در سال است، گفت: این آمادگی و ظرفیت در استان است که این میزان به سه درصد از کل جمعیت استان افزایش یابد و این با برنامه ریزی دقیق و مشارکت همه دستگاه‌ها محقق خواهد شد و دور از ذهن نخواهد بود.

وی در پایان به اعزام زائرین قمی به مناطق عملیاتی غرب از اواخر ادیبهشت‌ماه تا اواخر شهریورماه اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی‌ها برای اعزام علاقمندان در حال انجام است و امیدواریم با حمایت‌های استان، امسال با قوت این مرحله از اعزام‌ها را نیز عملیاتی کنیم.

گفتنی است، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نهادهای فرهنگی در این جلسه، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های دستگاه مربوطه را مطرح کردند.

شایان ذکر است، ریاست کمیته‌های ۶ گانه ستاد راهیان نور استان قم با عنوان «فرهنگی»، «روایتگری»، «پشتیبانی»، «اعزام و اسکان»، «روابط عمومی و اطلاع رسانی» و «بهداشت و درمان» به ترتیب برعهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد حفظ آثار، فرمانداری، سپاه استان، صداوسیما و دانشگاه علوم پزشکی است.