به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر صبح جمعه در نشست مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شده است و باید تلاش شود که در این راستا حرکت کنیم.

وی ادامه داد: باید روح همدلی بین مردم و مسئولان تقویت شود و همه ما در این زمینه وظیفه‌ای سنگین داریم که نیازمند عزم همه مسئولان است و باید خواسته‌های مردم را به صورت جدی مد نظر قرار دهیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر تاکید کرد: در سال‌های گذشته نیز شاهد همدلی بسیار خوبی بین مردم و مسئولان استان بوشهر بودیم که این موضوع باعث شد تا شاهد تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف در استان باشیم.

وی در ادامه بر لزوم خدمات‌رسانی مناسب به خانواده‌های شهدا تاکید کرد و بیان داشت: شهدا و خانواده شهدا حق بسیار بزرگی بر گردن همه ما دارند و هر خدمتی که بتوانیم باید برای شهدا انجام دهیم.

زرین‌فر اضافه کرد: رسیدگی به مشکلات و رفع دغدغه‌های خانواده‌های شهدا را باید مد نظر داشته باشیم و همه دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال برای فرزندان شهدا وارد عمل شوند.

وی با تاکید بر لزوم گرفتن لیست کامل فرزندان شهدا از بنیاد شهید، خاطرنشان ساخت: این لیست در اختیار دفتر منابع انسانی است و دستگاه‌ها یا سهمیه را گرفته‌اند و یا اینکه اعلام می‌شود.