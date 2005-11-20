جلال طالباني :آمادگي مذاكره با شورشيان را دارم

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، جلال طالباني درحاشيه برگزاري نشست مقدماتي كنفرانس وفاق ملي كه درمقر اتحاديه عرب در قاهره درحال برگزاري است ، آمادگي خود را براي به حضور پذيرفتن نمايندگاني از نيروهاي مسلح و شورشيان عراقي در صورت تمايل آنان براي انجام مذاكره اعلام كرد.

رئيس جمهوري عراق روزگذشته درخلال سخنراني خود درمراسم افتتاحيه اين نشست تاكيد كرد تكيه برروشهاي مسلحانه پذيرفتني نيست و مقاومت ملي قانوني و شرعي با استفاده ازابزارو راه هاي سياسي و مسالمت آميز بدست مي آيد.

وي همچنين تاكيد كرد تلاش براي توقف خشونت ها درعراق تنها راه پايان دادن به حضور نيروهاي بيگانه دراين كشوراست.

اين درحالي است كه اختلاف بين اعضاي شركت كننده دراين نشست درمراسم افتتاحيه پس ازاظهارنظرسخنرانان درمورد عقب نشيني نيروهاي بيگانه ازعراق و عمليات مسلحانه آغاز شد.

ابراهيم جعفري نخست وزيرعراق با بيان اينكه مجالي براي حزب بعث دراين كشور وجود ندارد آن را خط قرمزي عنوان كرد.

وي سفر بازگشت خود را به عراق به فردا موكول كرد.

اما اختلافات اساسي درنشست امروز زماني به اوج خود رسيد كه سلام مالكي وزير حمل و نقل و نماينده جريان صدر تهديد كرد در صورتي كه گروه هاي شركت كننده درنشست از مواضع خود مبني بر تندرو بودن اين جريان عقب نشيني نكنند ، وي نشست را ترك خواهد كرد.

وي همچنين از شركت كنندگان دراين نشست خواست تا رويكردها وبرنامه هاي سياسي مشتركي را به جاي رد و بدل كردن اتهامات بين يكديگر با توافق نظرهمگان ، وضع كنند.

نماينده جريان صدر در اين نشست همچنين براي حل بحران عراق سه موضوع محكوميت تروريسم و دستيابي به شيوه و روشي براي تفاوت قائل شدن ميان تروريسم با نيروهاي موسوم به مقاومت، نپذيرفتن بعثي ها و ممانعت ازحضور آنها در روند سياسي عراق و تعيين جدول زماني مشخص براي خروج نيروهاي بيگانه از عراق را پيشنهاد داد.

درنشست مقدماتي كنفرانس آشتي ملي 60 تن از سران و گروه هاي مختلف عراقي و همچنين نمايندگاني از كشورهاي عربي و كشورهاي همسايه حضور دارند.

در نشست مذكور،سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق شركت نكرده است و نماينده خود را به جاي خود به قاهره اعزام كرده است.