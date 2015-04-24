به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به هفت بند از قانون اساسی که به شوراهای اسلامی می پردازد، یادآور شد: در حال حاضر حدود ۱۵ سال از تأسیس شوراها می گذرد و فعالیت های زیادی در شهرها و روستاها برای آبادانی و بهسازی به همت شوراها صورت گرفته است.

وی با اشاره به ناهنجاری های عمرانی ، فرهنگی و فیزیکی شهر تهران و نیز شرایط نابسامان اقتصادی، نقش کمک و همکاری دولت و مجلس را در ایجاد و برقراری فضایی مناسب و سالم برای مردم تهران بسیار مهم دانست.

چمران گفت: یکی از مهمترین تلاش های شورای شهر تهران استفاده هر چه بیشتر از حمل و نقل عمومی شامل مترو و اتوبوس های تندرو است که باید در ساخت و بهره برداری از آنها سرعت بیشتری داشت و این مهم حاصل نمی شود مگر با همکاری صمیمانه دولت و مجلس.

وی با اشاره به تلاش های شورای شهر تهران برای نوسازی و بازسازی فضای فرسوده تصریح کرد: تهران روی گسل قرار دارد و بافت های فرسوده آن حدود چهار هزار هکتار است که ممکن است با بی توجهی مسئولان به ۱۲ هزار هکتار هم برسد بنابراین رسیدگی به بافت های فرسوده بسیار اهمیت دارد.

چمران با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در زمینه ایجاد فضای سبز در تهران به احداث پارک جنگلی یاس به وسعت ۱۴۰۰ هکتار در شمال بزرگراه بابایی اشاره کرد و گفت: فضاهای سبز دیگری در حاشیه منطقه تلو در دست ساخت است.

وی با اشاره به حملات وحشیانه سعودیها به مردم بی دفاع یمن و دفاع و ایستادگی مردم مظلوم این کشور در مقابل این حملات، گفت: دولت و ملت اسلامی ما از پیروزی ملتهای اسلامی سراسر دنیا خوشحال خواهد بود.