به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ زنی این پروژه با حضور محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نمایندگان مردم استان در مجلس، معاونین استاندار و جمعی از مدیران اجرایی استان برگزار شد.

این پل که بر روی رودخانه بشار احداث می شود ضلع شرقی یاسوج را به بیمارستان امام سجاد این شهر متصل می کند.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این آیین گفت: این پل به طول ۱۲۰ متر و با اعتبار اولیه ۱۷ میلیارد تومان احداث می شود.

پژمان نیک اقبال افزود: این پل چند منظوره است و در زیر آن اماکنی همچون رستوران، کافی شاب و ... ایجاد خواهد شد.

وی بیان داشت: در زیرپل زیرگذرهایی با دهانه ۱۰ متر ایجاد می شود.

نیک اقبال کاهش ترافیک، دسترسی آسان به بیمارستان امام سجاد و حاشیه رود بشار در کنار نقش پدافند غیرعاملی آن را از مزایای این پل عنوان کرد.

معاون استاندار همچنین وجود رودخانه بشار در یاسوج را ظرفیتی بزرگ برای توسعه گردشگری و عمران شهری دانست و گفت: این رودخانه به طول ۱۹ کیلومتر شهر یاسوج را در بر گرفته است.

وی از تدوین طرح ساحل سازی رود بشار خبرداد و گفت: اجرای این طرح در کنار سایت گردشگری پارک جنگلی نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری این استان دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم که از او برای سخنرانی در این آیین دعوت شد تنها به این جمله اکتفا کرد که ترجیح می دهم به جای حرف زدن عمل کنم، و سپس کلنگ این پروژه را بر زمین زد.