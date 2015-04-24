به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه های نماز جمعه شهرستان گرگان، به انتشار مطلبی درباره بیت امام خمینی (ره) در برخی سایت های استان اشاره کرد و با ابراز تاسف از انتشار این مطالب در سطح ملی که آبروی مردم استان گلستان را در زمینه ارادت به امام خمینی (ره) و بیت ایشان، در معرض تردید قرار داد، گفت: مردم ایران نسبت به اینگونه مسائل آگاهی دارند؛ انقلاب اسلامی ایران که امروز، دنیا را متوجه خود کرد و دوست و دشمن را در برابر خود به تعظیم درآورد، میراث امام خمینی (ره) است و همه آنهایی که با پیامدها و آثار مثبت این انقلاب آگاه هستند، امام (ره) و بیت ایشان را از جان و دل دوست دارند.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: از همه سزاوارتر به وابستگی و پایبندی به انقلاب اسلامی، بیت امام خمینی (ره) و فرزندان ایشان هستند.

وی با اشاره به نقش سید احمد خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بعد از آن، توضیح داد: وی تمام عمر خود را وقف ارادت و خدمت به امام (ره) در قم و نجف و بعد از آن در دوران تبعید کرد و بعد از پیروزی انقلاب نیز با تمام وجود، خادم امام خمینی (ره) و مرید ایشان بود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: امام راحل هم بارها به این موضوع اشاره داشت که نشاندهنده اعتماد ایشان به سید احمد بود.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: بعد از ارتحال امام (ره) نیز نقش سید احمد در حمایت از رهبری آیت الله خامنه ای و دفاع از مسئله ولایت فقیه که محور اساسی در نگاه ایشان بود، مهم به نظر می رسد.

به گفته وی، امروز هم یادگاران و فرزندان سید احمد خمینی (ره) به خصوص حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی از شایستگان علمی و انقلابی بوده و جایگاه والا در حوزه علمیه قم دارند.

خطیب جمعه گرگان ادامه داد: سید حسن از علما و برجستگان حوزه و مدرس ممتاز درس خارج و فقیه و اصول است که از این نظر، مایه امید ملت ایران است، خوشبختانه، چراغی که امام خمینی (ره) روشن کرد، خاموش نشد.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: سید حسن خمینی براساس همان مشی و مبنای فکری مرحوم سید احمد عمل می کند و مقام معظم رهبری نیز عنایت ویژه ای به آنها دارد و انها هم متقابلا به رهبر انقلاب، عنایت دارند.

وی افزود: در هر حال، بیت امام خمینی (ره) با تمام وجود در خدمت انقلاب هستند و از پیشرفت و تعالی نظام، پشتیبانی می کنند.

نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان با بیان اینکه ملت ایران و مردم شیعه و سنی استان گلستان، طبق وظیفه دینی و شرعی خود به بیت امام خمینی (ره) و فرزندان ایشان، علاقه مند هستند.

آیت الله نورمفیدی گفت: با توجه به ارادت مردم استان گلستان به امام خمینی (ره) و انتشار مطالبی علیه بیت ایشان، خواستم به ملت ایران بگویم که ذهنیت منفی در ملت ایران ایجاد نشود و در استان گلستان، خبری نیست.

به گفته وی، اینگونه مطالب، قابل اعتنا نیستند، متاسفانه در سطح ملی انعکاس پیدا کردند و موجب شدند دشمنان نظام در خارج از کشور، خوشحال شوند و درصدد ایجاد اختلاف بین مردم استان برآیند.

نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: همه قبایل استان گلستان نسبت به امام (ره) و بیت ایشان به خصوص سید حسن خمینی ارادت دارند.

آیت الله نورمفیدی ابرازامیدواری کرد: پروردگار، کسانی را که گاهی اوقات، دست به کارهایی می زنند، هدایت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجاوز آل سعود به یمن گفت: در این تجاوز ۲۷ روزه، حدود یکهزار نفر کشته شدند که ۱۵۰ نفر، کودک هستند.

خطیب جمعه گرگان با طرح این سوال که آیا کشتن مردم بی پناه، طبق ادعای رژیم آل سعود، حمله به پایگاه های نظامی یمن است؟ افزود: طبق پیش بینی مقام معظم رهبری، در نهایت، ملت یمن، که مدافع استقلال خود هستند، پیروز این جنگ هستند.