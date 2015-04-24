به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی فاطمیان، حافظ کل قرآن کشورمان، در گفت وگو با ستاد خبری سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه این مسابقات در کشورمان همراه با دستاوردهای مناسبی بوده است، گفت: ایجاد جو قرآنی در کشور اولین دستاوردی است که برپایی این مسابقات به همراه دارد.

وی با بیان اینکه با آغاز این مسابقات برای چندین روز شاهد حجم گسترده ای از خبرهای قرآنی هستیم، گفت: همین امر باعث خواهد شد که اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تکریم و تعظیم قرآن کریم برای بسیاری از کشورهای عربی و جهان اسلام روشن خواهد شد.

این فعال قرآنی کشورمان تصریح کرد: ما نباید به این سطح از فعالیت ها بسنده کرده و دچار غرور شویم، چرا که این امر باعث خواهد شد تا ارتقاء مسابقات را از برنامه کاری خودمان حذف کنیم، بلکه باید مسابقات را با همان علاقه و هیجانی که از ابتدا و تا کنون برگزار کرده ایم همچنان برگزار کنیم.

فاطمیان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا هر سال تجربیات متفاوتی از این مسابقات به دست بیاوریم و این تجربیات را برای مردم نیز ملموس گردانیم، البته در طول این سال ها که مسابقات برگزار شده است، اینگونه نیز بوده است.

این حافظ کل قرآن کشورمان بیان کرد: برگزاری این مسابقات می تواند در ایجاد انگیزه در جوانان و نوجوانان نیز اثرگذار باشد، نوجوانان ایرانی با دیدن هیجان ناشی از این مسابقات در سطح کشور تلاش برای گرایش و حضور در فعالیت های قرآنی را بیشتر خواهند کرد و این مورد را در سال های گذشته نیز شاهد بوده ایم.

وی در ادامه در مورد کارکردهای مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: قطعاً این مسابقات در صورت برنامه ریزی بیشتر می تواند چنین کارکردی را به طور مستقیم داشته باشد، البته در حال حاضر نیز گسترش چتر قرآنی در کشور و پوشش رسانه ای این مسابقات در سطح بین المللی ترویج فرهنگ قرآنی در کشور را به دنبال دارد و این امر بخشی از منویات مقام معظم رهبری در زمینه فعالیت های قرآنی است.

این فعال قرآنی کشورمان یادآور شد: برپایی مسابقات قرآنی مختلف در کشور که رقابت های بین المللی نیز بخشی از آن است موجب ارتقاء فعالیت های تخصصی قرآن کریم در کشور شده است و به اعتقاد من باید رشد فعالیت های تخصصی قرآن را نتیجه برگزاری مسابقات قرآن در کشور دانست.

فاطمیان در پایان تصریح کرد: زمانی که جو مسابقه ای در کشور گسترده می شود، جوانان و نوجوانان تمام هم و غم خود را به یادگیری و ارتقاء سطح قرآنی خود اختصاص می دهند و حاصل کار خود را در مسابقات به رقابت می گذارند، امیدوارم برگزاری مسابقات قرآن در ایران همچنان ارتقاء فعالیت های قرآنی را به دنبال داشته باشد و قطعا دلسوزی مسئولان برگزار کننده مسابقات نیز همین را به دنبال خواهد داشت.