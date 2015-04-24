به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر جمعه در مراسم افتتاح طرح حاشیه‌ شهرها در یاسوج افزود: ۲۰ماه، فرصت کافی برای ارزیابیِ وعده‌های دکتر روحانی در ارتباط با تحول در کشور و بهبود خدمات به مردم است.

نوبخت با مثبت‌خواندن عملکرد دولت در سیاست خارجی دولت، اظهار داشت: در عرصه‌های خارجی رئیس جمهور وعده داد که دولت تدبیر و امید حلقه‌ تنگ محاصره تحریم را بشکند و برای این کار نیز باید با عناصر اثرگذار خارجی وارد صحبت شود که شاهد بوده‌ایم در ایام نوروز نمایندگان دیپلماسی ما با شش کشوری که همگی در سطح وزرای خارجه وارد مذاکرات شدند، شب و روز به مباحثه و مذاکرات مفیدی پرداختند.

وی بیان کرد: وعده‌ رئیس‌جمهور حل مسئله، طیِ مذاکره با دولتمردان رده‌اول این کشورها بود و تحقق این وعده‌ دولت در حالی بود که این کشورها تا پیش از این به‌هیچ عنوان حتی آمادگی مذاکره با کشور ایران نداشتند اما اکنون تلاش می‌کنیم که حقوق مردم ایران را عزتمندانه به دست آوریم.

وی در ادامه مهار تورم، خروج از رکود و بهبود رشد اقتصادی را از دیگر وعده ها و موفقیت‌های دولت عنوان کرد و گفت: افزایش رشد اقتصادی از منفی ۶٫۸ درصد به مثبت چهار درصد و کاهش قابل‌توجه تورم از جمله اقدامات دولت در عرصه اقتصاد بود که این روند بهبود وضعیت اقتصادی ادامه خواهد یافت.

نوبخت همچنین با اشاره به خدمات دولت در بخش سلامت و درمان گفت: سیاست و تلاش دولت این بوده که خدمات دولتی به مردم با کمترین هزینه باشد که دولت در این زمینه طرح‌هایی از جمله طرح تحول نظام سلامت را در دستور کار خود قرار داد.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: این طرح موجب کاهش هزینه‌ درمان از جیب مردم شده و اگرچه هزینه‌ بسیاری به دولت تحمیل می‌کند اما دولت به نحو شایسته بر وعده‌های خود ایستادگی کرد.

وی تاکید کرد: البته این تحولات، لازم است اما کافی نیست و یقیناً باید عدالت و توازن را هم در ارائه‌ خدمت در نظر می‌گرفتیم.

نوبخت تعمیم خدمات سلامت به حاشیه‌ شهرها را اقدامی در راستای پیشرفت و عدالت دانست و گفت: این طرح نمادی از وفاداری و صداقت دولت نسبت به تعهدات خود است.