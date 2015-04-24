به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از کنگره دانشجویان می توانند تحقیقات خود را در محورهایی از جمله علوم پايه پزشکی، تحقيقات نظام سلامت، علوم بالينی پزشکی، پژوهش در آموزش، علوم تغذيه و بهداشتی، اخلاق در تحقيقات پزشکی، علوم پيراپزشکی، قرآن پژوهی و طب، پرستاری و مامايی، طب سنتی و مکمل، داندانپزشکی، فناوری های نوین، علوم دارویی، ابداعات و اختراعات، فيزيوترابی و علوم توانبخشی و تحقيقات بين رشته ای ارائه کنند.

همچنین محورهای ويژه از جمله خود مراقبتی در سرطان، نانوفناوری دارويی و سلامت غذايی (از مزرعه تا سفره) برای این دوره در نظر گرفته شده است.

کنگره ملی و بين المللی پژوهشی دانشجويان علوم پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کميته کشوری تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، معاونت تحقيقات و فناوری و کميته تحقيقات دانشجويی این دانشگاه برگزار می شود.

دانشجویان تا ۳۱ خردادماه ۹۴ فرصت دارند که مقالات خود را برای این کنگره ارسال کنند.