به گزارش مهر به نقل از سایت رسمی این همایش، همایش اسلام وسوالات اساسی در آلمان برگزار می گردد. این همایش قصد دارد تا سوالات زیادی که درباره اسلام وجود دارد را بررسی کند و بدان پاسخ دهد. در این همایش اساتید اسلام شناس آلمانی حضور دارند که قصد دارند درباره اسلام و ابعاد دینی و تاریخی و سایر موضوعات بحث کنند و به تبادل نظر بپردازند.

اساتیدی از دانشگاه مونستر، فرانکفورت و اسنابروک در این همایش شرکت می کنند تا درباره موضوعاتی چون زن در اسلام، خانواده، زن در متون اسلامی و آراء دانشمندان، روابط خانوادگی، خانواده وشغل به بحث و گفنگو بپردازند.

این همایش در روزهایی از ماه آوریل، ژوئن و می برگزار می شود و علاقه مندان می توانند در این همایش شرکت کرده و از این مباحث بهره برند.

این همایش به همت مرکزاسناد بروک که بزرگترین مرکز دینی در آلمان است برگزار می شود و این مرکز همه ساله این گونه همایش ها را برگزار می کند تا مردم آلمان را با اسلام آشنا سازد.