به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه شاهرود ضمن تشریح ابعاد یورش نظامی و بیرحمانه عربستان به مردم مظلوم یمن، افزود: مسئولان سعودی در این مقوله بازنده خواهند بود و این مهم به وضوح قابل پیش بینی است.

وی ضمن تاکید بر اینکه دامنه نفوذ ایران به لطف خداوند متعال در منطقه رو به افزایش است، گفت: این مهم باعث شکست ائتلاف عربستان و تسلط انصارالله بر یمن خواهد شد.

به گفته نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عربستان سعودی در باتلاق یمن گرفتار شده است و افزود: این ائتلاف از همان ابتدا هم سست بود.

سعیدی ورود عربستان به جنگ با یمن را خواسته امریکا و صهیونیستها برای رویارویی با ایران دانست و افزود: مدیریت عربستان سعودی پاشنه آشیلی برای آمریکاست.

وی ائتلاف عربستان را برای مقابله با مردمی شدن انقلاب یمن دانست و تاکید کرد: سعودی ها، یمن را حیاط خلوت خود می دانستند و نگران تسلط انصار الله بر باب المندب و انتقال روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت و عبور ۵۰ کشتی از این منطقه مهم بودند.

خطیب جمعه شاهرود تسلط انصارالله بر باب المندب را کابوسی برای غرب دانست و تصریح کرد: آمریکا با سیاستهای جنایتکارانه و صهیونیستی خود به دنبال توسعه درگیری ها و خشونت در جوامع اسلامی است.

سعیدی عربستان را بازنده جنگ با یمن دانست و افزود: کشور یمن موقعیت استراتژیک خاص و مهمی دارد.

وی با یادآوری اینکه کشور یمن دارای ۲۵ میلیون نفر جمعیت است که حدود ۴۰ درصد آن زیدی و تقریبا ویژگی شیعیان را دارند، تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد جمعیت یمن را نیز شافعی مذهب ها تشکیل می دهند که علاقمند به اهل بیت هستند.

امام جمعه موقت شاهرود همچنین فرارسیدن ماه رجب و ایام خاص این ماه را یادآور شد و افزود: اعتکاف از جمله آیین های معنوی و مذهبی ماه رجب است که باید توجه ویژه به آن داشت.

سعیدی در خاتمه به حضور قابل توجه جوانان در آئین سنت نبوی اعتکاف اشاره داشت و افزود: این آئین بسیار ارزشمند و تاثیرگذار است که باید با محوریت مردم برگزار شود تا آثار و برکات آن بیشتر باشد.