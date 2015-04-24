به گزارش خبرنگار مهر ، مردم قم بعد از اقامه نماز جمعه با حضور در خیابان ارم، با در دست داشتن پلاکادرهایی جنایات سعودی‌ها در یمن را محکوم و شعارهای ضد استکباری سر دادند.

تظاهرات مردم قم در حمایت از مردم بی دفاع و مظلوم یمن تا میدان شهدا ادامه داشت و تظاهرات کنندگان خواستار پایان دادن جنایات سعودی‌ها در یمن شدند.

راهپیمایان از مردم جهان اسلام خواستند تا در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام و وهابیت هوشیار باشند و از عربستان بخواهند تا به کشتار خود در یمن پایان دهد.

تظاهرات کنندگان همچنین با سر دادن شعارهایی عنوان خادمین حرمین شریفین را سزاوار سران عربستان سعودی ندانستند و خواهان پایان سیاست‌های غلط سران این کشور در بحرین و یمن شدند.