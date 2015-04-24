به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول یگانه بعد از ظهر جمعه در جمع بانوان مداح و عشره خوان شهرستان بناب با بیان اینکه طرح ساماندهی عشره خوانان در این شهرستان آغاز شده است، افزود: این اداره نسبت به برگزاری دوره های آموزشی قرائت قرآن، احکام بانوان، دوره های مداحی و همچنین آموزش سبک زندگی اسلامی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: عشره خوانی و تعزیه خوانی در مساجد به دلیل حضور صددر صدی جامعه شیعی در مراسم مختلف همچون مجالس ترحیم به عنوان یک فرصت تلقی می شود که عشره خوانان در این مجالس نقش اساسی را ایفا می کنند.

فرماندار شهرستان بناب نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه مداحان خود باید حریم مداحی را حفظ کنند، گفت: مداحان سعی کنند در برنامه های خود از حیطه های تعیین شده خارج نشوند و مطالبی را طرح کنند که بتوانند آن را جمع کنند.

ولی الله فرج اللهی با اشاره به اینکه هر چقدر مداحان با عقلانیت در مدح ائمه(ع) سخن بگویند، مؤثرتر و مقبول تر است، ابراز داشت: مداحان همچنین از ورود به مسائل سیاسی به ویژه انتخابات پیش رو پرهیز کرده و سعی کنند در مداحی های خود از اشعار بدون اغراق و پرمحتوا استفاده کنند.

عشره خوانی یا همان مرثیه خوانی در مجالس ترحیم صورت می گیرد که در منطقه آذربایجان مرسوم است.

عشره خوان در مجالس ترحیم منطقه آذربایجان نقش مجری مراسم را به عهده دارد و با نوحه خوانی و قرائت قرآن در مساجد و مجالس ترحیم موجب رونق آن مجلس می شود.