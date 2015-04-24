به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از تمرینات تیم فوتبال شهرداری در اردبیل افزود: رکود فوتبال این استان هم اکنون با حضور شهرداری اردبیل در لیگ دسته یک شکسته شده و البته عملکرد دور از انتظار این تیم در فوتبال کشور درخشیده است.

وی با اشاره به صعود تیم شهرداری اردبیل پس از ۱۵ سال به لیگ باشگاه های کشور ادامه داد: فوتبال این استان با صعود شهرداری در لیگ یک صاحب سهمیه بسیار مهمی شد که حاضر نیستیم آن را به هر طریقی از دست بدهیم.

شهردار اردبیل بازی های این تیم در فصل جاری را مؤید این مهم دانست و تصریح کرد: تیم شهرداری نشان داد که چه ظرفیت بزرگی دارد و اطمینان دارم که در آینده نه چندان دور می تواند در فوتبال آقایی کند.

وی توان فوتبال این استان را بسیار بالا عنوان کرد و یادآور شد: در حالی که این تیم براساس استراتژیهای اول فصل برای تثبیت جایگاه خود در فصل جاری لیگ برنامه ریزی شده بود، اما تا هفته های آخر برای صعود به پلی آف جنگید و نتایجی گرفت که تمام مردم اردبیل و هواداران را بخود امیدوار کرد.

بدری بخش مهمی از این موفقیت را مدیون تلاش و همت کادر فنی بویژه محمد ربیعی سرمربی تیم شهرداری اردبیل و بازیکنان دانست و بیان داشت: این تیم توانست از نیم فصل دوم و با تغییرات مثبت در روی نیمکت و روی کار آمدن ربیعی موفقیت های خود را آغاز کند که امیدواریم همچنان تداوم داشته باشد.

وی از حمایت شورا و شهرداری اردبیل از این تیم در فصل آینده خبر داد و تاکید کرد که در حال حاضر شور و نشاطی را که حضور تیم شهرداری در لیگ دسته یک در جامعه و بویژه در بین نوجوانان و جوانان ایجاد کرده با هیچ چیزی نمی توان ایجاد کرد، بنابراین شورا و شهرداری نیز تا آخرین توان از آن حمایت خواهد کرد.

شهردار اردبیل صعود این تیم طی فصل آینده به لیگ برتر کشور را دور از دسترس ندانست و گفت: بی شک با تجاربی که امسال در لیگ اندوخته ایم می توان با بهترین استراتژی و برنامه وارد بازی های لیگ شده و به مهمترین رویای مردم اردبیل جامه عمل پوشاند.