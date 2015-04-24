به گزارش خبرنگار مهر، حسن رکنی ظهر جمعه در جلسه هم اندیشی مدیران، انجمن ها، اتحادیه ها و صنوف بخش کشاورزی گفت: یارانه دامداری در سال گذشته سه ماه پرداخت شد و کرمان جزو استان هایی بود که یارانه در آن پرداخت شده است.

رکنی با اشاره به اینکه مجوز بوفالو طی سالیان گذشته صادر شده است گفت: امسال واردات گوشت بوفالو محدود می شود و مجوز جدیدی برای این منظور صادر نمی شود.

وی صدور مجوز جوجه ریزی را از جمله راهکارها برای تنظیم بازار دانست و تصریح کرد: ایستگاه شتر در منطقه جیرفت پیگیری می شود.

رکنی همچنین با اشاره به اینکه سیاست کلی در خصوص دام سبک این است که دام های کم بازده به دام های پربازده تبدیل شوند، افزود: حدود ۱۰۰۰ راس دام پربازده طی چند روز گذشته برای تنظیم بازار وارد کشور شده است.

وی از صادرات ۶۹۰ هزار راس دام سبک طی سال گذشته از کشور خبر داد و افزود: در این مدت برای اولین بار ۷۰ هزار تن صادرات گوشت مرغ از ایران صورت گرفت.

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید عسل خبر داد و گفت: با صادرات پنج هزار تن عسل شاهد رشد ۲۵ درصدی در این زمینه بودیم.

وی یادآور شد: سال ۹۲ جهش خوبی در توازن واردات و صادرات داشتیم که باعث شد بیش از دو میلیارد دلار توازن از شرایط منفی به سمت مثبت شدن پیش رود.